L’endeutament de Ctrasa supera el 50% dels fons propis de la societat

L’endeutament de Ctrasa, 37,1 milions d’euros, no s’ajusta a les disposicions de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, segons la qual l’endeutament de l’entitat no pot superar el 50% dels seus fons propis, un fet que en el cas del Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA no es compleix.

Així ho assegura el Tribunal de Comptes en l’informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2015 d’aquesta societat, on, igual que en exercicis anteriors, l’òrgan fiscalitzador incideix en la “inadequació de la naturalesa jurídica de l’entitat i la seva propietat jurídica”.

Precisament, des de l’empresa només s’ha fet arribar al·legacions al Tribunal de Comptes en relació amb l’observació sobre l’endeutament i no sobre la resta de punts que s’assenyalen en l’informe.

En aquest sentit, i segons recorda la gerent de Ctrasa, Cristina Rico, en les al·legacions presentades, es va preveure que el cost de la construcció es finançaria un 15% amb fons propis i un 85% extern, motiu pel qual la societat va adquirir préstecs amb entitats de crèdit. A més, remarca Rico, Ctrasa “repercuteix al Govern el cost de construcció així com les comissions bancàries i els interessos suportats entre la data de construcció i la recepció provisional, i ho fa mitjançant un cànon anual d’inversió”.

Així mateix, en les al·legacions també s’assegura que aquest endeutament “no és necessari per al funcionament i explotació del centre, sinó que es necessita únicament i exclusivament per fer front als costos corresponents a la construcció”.

D’altra banda, en l’informe es qüestiona la política de manteniment de la planta. Així, el Tribunal de Comptes recorda que l’acord de concessió preveia que finalitzat el termini d’aquest la planta ha de ser retornada en condicions normals d’ús, una obligació que fins a l’exercici 2012 la societat estimava que li comportaria inversions per valor de 8,8 milions d’euros.

No obstant, un any després l’estimació de necessitat d’inversions es redueix a 266.000 euros a la vegada que s’augmenten les previsions de despeses de reparació i conservació previstes. En canvi, el 2015 Ctrasa va cancel·lar l’import de la provisió que s’havia començat a constituir amb aquest objectiu, que a final del 2014 era de 33.117 euros, considerant que “l’actual política de manteniment de la planta és suficient”.

Davant d’aquesta “disparitat de criteris” així com davant la “inexistència d’estudis tècnics” que els avalin, el Tribunal de Comptes assegura en l’informe que no disposa d’“evidència suficient que la política de manteniment és l’adequada per garantir la reversió de la planta en condicions normals d’ús, tal com s’estableix en el contracte”.

Finalment, igual com en informes anteriors, el Tribunal de Comptes insta l’executiu a impulsar “un canvi normatiu amb l’objectiu d’adequar el marc normatiu de Ctrasa a la seva condició d’instrument de gestió directa de l’administració general”.

I és que, com recorda l’informe, amb la llei del 2002 Ctrasa es va constituir com una societat de capital mixt concessionària de l’administració en la gestió del servei públic de tractament de residus, mitjançant la construcció i explotació del forn incinerador de la Comella.

No obstant això, durant el 2013 l’adquisició per part del Govern i de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) de la totalitat del capital social de l’empresa comporta que la societat passi a ser íntegrament de titularitat pública, fet que, segons l’informe, porta a la paradoxa que “l’administració hagi esdevingut concessionària de si mateixa en la gestió d’aquest servei, i es desvirtua d’aquesta manera el mandat normatiu de la Llei de 31 d’octubre de 2002”.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes, que conclou que Ctrasa “no ha quedat subjecta a control pressupostari ni s’ha efectuat cap acció posterior en aquest sentit”, manté que la “inadequació subjectiva impedeix al Govern exercir el control sobre la societat com sobre els seus propis serveis o altres instruments de gestió directa”, fet que comporta que “no li ha de ser possible acomodar unilateralment les prestacions principals i les accessòries de la societat ni les contraprestacions a satisfer”.