Les ajudes a l'habitatge s'ampliaran a autònoms i persones amb deutes amb l'administració

Les ajudes a l'habitatge patiran canvis de cara a la propera edició. Així, tal com ha destacat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, les persones que tinguin deutes amb l'administració o els autònoms amb treballadors contractats podran acollir-se al programa i també es flexibilitzaran les exigències documentals. Aquesta ha estat la resposta que ha donat a les preguntes formulades pels consellers del PS i SDP Pere López i Víctor Naudi. López ha lamentat la manca d'una estratègia en habitatge i Naudi ha mostrat la seva preocupació pels temporers. Des del Govern s'ha defensat també el treball de la comissió ad hoc i que, per exemple, la reforma de la llei d'arrendaments de finques urbanes estigui molt avançada.

El Govern suprimirà l'exigència de no tenir deutes amb l'administració pública i obrirà les ajudes als treballadors per compte propi amb empleats contractats. Aquests són dos dels canvis que el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha manifestat també que es flexibilitzaran les exigències documentals quant als rebuts bancaris i els títols de propietat. D'aquesta manera, ha respost la pregunta que li havia formulat el conseller del PS, Pere López, sobre qui lidera les polítiques d'habitatge i quines es volen tirar endavant.

A banda d'anunciar aquestes mesures, Espot ha destacat que la comissió ad hoc que va anunciar el cap de Govern en el debat d'orientació política ja ha començat a treballar i que, per exemple, la modificació de la llei d'arrendament de finques urbanes està molt avançada i que pretén "reforçar els drets" dels arrendataris; que ja s'ha contactat les entitats bancàries per saber quants pisos tenen i quants buits, i que de manera paral·lela s'està aplicant la nova llei d'allotjaments turístics que hauria d'afavorir que hi hagi més pisos al mercat.

López ha retret la manca d'una estratègia del Govern pel que fa a habitatge i que s'hagués suprimit el departament que se n'ocupava i, en aquest sentit, ha lamentat que Espot s'hagi referit només a ajudes però no a citar polítiques en matèria d'habitatge. Ha formulat un seguit de preguntes al voltant del parc mobiliari i ha criticat "la manca d'estratègia" en aquest sentit. Espot li ha retret que no facin propostes i també li ha dit que no era possible preveure aquesta problemàtica de manca de pisos i l'augment dels preus, ja que fa un o dos anys no existia. Sobre aquest fet, López ha destacat que fan propostes i la majoria les rebutja i ha posat sobre la taula que ells van proposar un registre de la propietat.

El conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que havia qüestionat el Govern sobre mesures urgents en habitatge, ha mostrat la seva preocupació sobre la situació que es pot donar aquest hivern amb els temporers i ha demanat si s'havia parlat amb les estacions, a la qual cosa el titular de Turisme, Francesc Camp, li ha respost de manera negativa i ha afegit que no els han fet arribar aquest problema. Camp ha defensat els efectes que pot tenir la llei d'allotaments turístics i també ha demanat a l'oposició que "deixin treballar" la comissió creada pel Govern.

Naudi ha plantejat com a mesures urgents reduir els terminis dels contractes o que el Govern pugui ajudar els llogaters a fer front a la garantia i Espot ha destacat que li semblaven bé i que ja s'estaven contemplant en la reforma de la llei d'arrendament de finques urbanes. En aquest sentit, ha defensat que es treballa pels llogaters i no només pels propietaris, com li havia recriminat López. El conseller de SDP també ha demanat sobre els pisos buits propietat de persones estrangeres que tindrien dificultats per regularitzar-los amb el fisc del seu país i el titular de Finances, Jordi Cinca, ha demanat "prudència" en aquest sentit per no parlar d'aquest tema sense un coneixement prou aprofundit.