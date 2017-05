Les infraccions penals es mantenen el 2016 però creixen molt els comissos de tabac, haixix i cocaïna

La policia va dur a terme al llarg de l'any passat un total de 12.421 intervencions a requeriment de la ciutadania, una xifra que representa un increment de 2.000 actuacions més respecte de l'any anterior. El volum d'infraccions penals s'ha mantingut més o menys estable, i es van situar en 1.436, i les contravencions penals també van registrar una xifra similar respecte del 2015. El que cal destacar és l'increment notable en els comissios de paquets de tabac, que passen de 24.000 a 100.869, i també de cocaïna i haixix. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha remarcat que l'increment d'actuacions suposin que la policia sigui "més proactiva" i en canvi el volum d'infraccions penals es mantingui estable, la qual cosa significa "que no hi ha més inseguretat o més comissió de delictes", al contrari, creu que les "quotes de seguretat" al país es mantenen altes. En els aspectes sobre els quals cal incidir, la feina de la policia se centrarà especialment en ser "més incisius" en la seguretat viària, ja que l'any pasasat es va aconseguir que no hi hagués cap accident mortal però en canvi van augmentar els que van acabar amb danys materials. El director de la policia, Jordi Moreno, de la seva banda, creu que cal fer "més xerrades a les escoles" per conscienciar els joves" sobre certs aspectes com els delictes a les xarxes socials o els productes estupefaents.

Així, per exemple, el volum de paquets decomissats el 2016 van ser 100.869; és a dir, 76.869 més que el 2015, quan el total va ser de 24.000, “gràcies a la feina de la policia”, segons el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Pel que fa als estupefaents, s’ha donat un “increment molt important” dels grams d’haixix decomissats que es va situar en 29.246 el 2016 (front els 946 del 2015), mentre que els de cocaïna s’han doblat, situant-se en 97 grams. En aquest sentit, Espot ha destacat la tasca “proactiva de la policia” i ha afegit que cal fer una “feina transversal” per combatre un fet que no és exclusiu d’Andorra i que cada vegada hi ha un major consum d’estupefaents entre els joves en edat més primerenca i que per tant, entre d’altres, cal reforçar la feina de la policia. El director del cos, Jordi Moreno, de la seva banda, creu que cal fer "més xerrades a les escoles per conscienciar els joves" sobre certs aspectes com els delictes a les xarxes socials o els productes estupefaents.

La memòria d’activitats de la policia del 2016 també reflecteix que l’any passat hi va haver 551 detinguts, una xifra que des del 2012 es manté estable al voltant dels 600, segons Espot. Quant a les infraccions penals, van ascendir a 1.436, cent més que l’any anterior, però en la línia d’anys anteriors. Cal destacar que els delictes més freqüents són contra el patrimoni (417), la qual cosa suposa un 29% del total, amb una tendència a la baixa des del 2012 en què se situaven en 530, un 37% del total. Els delictes contra la integritat física i moral van ser 213 i contra la seguretat col·lectiva, 241. Quant a les contravencions penals, van ser 2.124, tres més que l’any anterior. Fins a 1.234, un 58%, van ser contra el patrimoni, una xifra que representa una davallada respecte del 2012, quan eren 1.440.

Quant als accidents de circulació, s’ha destacat el fet que un increment de les campanyes i els controls a les carreteres hagin “donat els seus fruits” i no hi hagut cap accident mortal i també minven els accidents amb víctimes que passen de 312 a 285. En canvi, han augmentat els accidents amb danys materials, que han arribat a 309 front els 263 de l’any anterior. En aquest sentit, i en els aspectes sobre els quals cal incidir, la feina de la policia se centrarà especialment en ser "més incisius" en la seguretat viària. D’aquesta manera, també cal destacar que l’any passat es van fer 3.506 controls a conductors, un increment notable respecte dels 1.425 del 2015. En aquest sentit, han davallat els positius per alcohol considerats com a infracció penal, passant de 248 el 2015 a 196 el 2016. Quant a les sancions de circulació, cal destacar l’increment important dels excessos de velocitat (12.393), arran de més controls i dels radars instal·lats a la xarxa viària, segons Moreno. En canvi, han baixat les sancions per l’ús de telèfon o no dur el cinturó de seguretat.

D’altra banda, s’han incrementat les sancions d’ordre públic, especialment les que tenen a veure amb la tranquil·litat dels veïns (passen de 64 a 135). En aquest sentit, Moreno ha remarcat que es fa molta incidència en el soroll. Quant als controls als punts fronterers, s’han mantingut.

