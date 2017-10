Les pensions de solidaritat de la gent gran s’incrementaran un 20%

Sota el títol Tu ets important, ahir es va presentar el Pla d’atenció integral per a la gent gran. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, van ser els encarregats d’explicar les cinc línies que persegueix el pla i les 21 accions. Entre les més destacades, l’increment del 20% de les pensions de solidaritat de la gent gran. El mateix ministre Espot va explicar que “en alguns casos es va percebre que la pensió era insuficient”, i ha estat aquesta raó per la qual han decidit augmentar-les. Altres mesures destacades són la promoció del servei residencial Respir i l’increment de recursos intermedis, com pisos tutelats.

Anem per parts. Aquest increment de les pensions de solidaritat per a la gent gran (PSGG) suposa augmentar el LECS (llindar econòmic de cohesió social) un 20% més. “Si fins ara no podien superar el 100% del salari mínim, ara sí, en un 120%, és a dir de 990 euros es passa a 1.188 euros”, va especificar Espot. Actualment 774 persones cobren aquestes pensions de solidaritat i podran beneficiar-se d’aquest increment a partir de l’any vinent. Una de les mesures serà actualitzar els imports de totes les pensions. En aquest sentit també s’ha considerat oportú incrementar el llindar del LECS familiar en un 10%, en els casos en què els dos cònjuges o les parelles d’una unitat familiar percebin la pensió de solidaritat. Fins ara el llindar era el 170% del LECS i ara serà el 180%. A més també es donarà accés directe al 100% de les prestacions sanitàries a tota persona que percebi aquestes pensions.

Gent gran activa

En la primera línia, sota el nom de Gent Gran Activa, es presenten sis accions per potenciar les relacions intergeneracionals, com és la Lletra Guiada, on ja hi ha catorze joves i catorze padrins que s’intercanvien cartes, i Capicuca, un espai per aprofitar l’experiència de la gent gran amb altres col·lectius, com discapacitats o joves vulnerables. També hi ha el Jubilactiu, un programa per planificar activitats i tallers per a la gent gran, així com conferències, i es vol potenciar la xarxa de voluntariat i la col·laboració amb els comuns per organitzar viatges.

Envellir amb qualitat

En la segona línia es vol promoure accions per millorar l’atenció a persones en situació de dependència. Així, es vol potenciar el recurs Respir, que des del ministeri han vist que ha experimentat un increment de les demandes, ja que l’estiu passat van ser 24 els usuaris que el van sol·licitar. També volen augmentar els habitatges tutelats o de suport com a recursos intermedis. En aquest sentit, el ministre Espot va assegurar que no hi ha llista d’espera ni en el servei de residències ni en el del centre de dia, com altres re­cursos.

A més, aquest mes volen activar el servei Recolzant-nos, a l’edifici de Clara Rabassa, per assessorar i subministrar sobre producte de suport per a l’atenció de les persones amb dependència. En aquesta línia també es vol donar resposta a una demanda històrica, que és incloure a la cartera de serveis socials i sociosanitaris la podologia com a servei bàsic, tant als centres de dia com a les residències, però també als casals de la gent gran i als centres d’atenció primària.

Suport als cuidadors

Així mateix, es vol informar i assessorar les famílies sobre com cuidar els familiars en el procés d’envelliment, i impartir formacions per a cuidadors no formals sobre el rol de l’assistent domiciliari.

Prevenció de l'exclusió

Amb l’objectiu de prevenir les situacions d’exclusió es revisaran les pensions de solidaritat i s’incrementaran d’acord amb els paràmetres esmentats. També s’impulsarà el programa Radars, per a la prevenció de situacions de fragilitat o exclusió de la gent gran. Per altra banda, a partir d’aquest mes s’iniciarà una enquesta a les persones de més de 80 anys que viuen soles, per posar en marxa millores en la seva qualitat de vida. A finals d’any es vol tenir els primers resultats d’aquesta enquesta.

Estudis

Es vol iniciar un estudi jurídic que permeti avaluar en sentit ampli quines disposicions del Codi europeu de la seguretat social es poden ratificar. I es vol estudiar també la revisió dels requisits exigits per percebre la pensió de viduïtat, “la qual cosa suposaria una revisió de la llei de la CASS”, va reconèixer el ministre Espot.

Fenoll va remarcar que aquet Pla d’atenció integral a la gent gran vol “dignificar la imatge i donar resposta al col·lectiu de la gent gran”.