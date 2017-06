Les persones que manipulin amiant només s’hi podran exposar 4 hores

Les persones que treballin amb amiant o amb elements que en puguin contenir només podran treballar exposades a aquest mineral un màxim de quatre hores al dia, el temps màxim permès per a l’ús dels equips de protecció individual de les vies respiratòries necessaris, que són obligatoris.

Així ho estableix el reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin, aprovat pel consell de ministres, que va presentar ahir el cap d’àrea d’Inspecció de Treball, Esteve López.

El text, que crea el registre d’empreses de risc per amiant (RERA) on s’hauran d’inscriure aquelles societats que treballin amb amiant o amb materials i productes que en continguin, segueix les disposicions de la directiva europea en la matèria i concreta més les mesures mínimes a seguir que ja s’apuntaven en el reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció del 2010.

Així, segons va explicar López, les empreses hauran de fer una avaluació de riscos e manera periòdica, que inclourà la mesura de la concentració de fibres d’amiant en l’aire per a cada procediment i la seva comparació amb el valor ambiental d’exposició diària. Així mateix, caldrà fer també mesuraments periòdics personals cada 200 hores o cada 25 dies de treball.

En el text es determina també els plans de treball que s’han de fer abans d’iniciar treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com les formacions que han de rebre les persones que treballin amb amiant, i la vigilància de la salut que se’ls haurà de fer.

En aquest sentit, López va destacar que la formació, de vint hores de durada, serà vàlida per quatre anys tot i que als dos es podrà fer un reciclatge, de dotze hores, per tornar a començar el termini dels quatre anys. Quant a la vigilància de la salut, el cap d’àrea d’Inspecció de Treball va precisar que entre revisió i revisió podran passar dos anys com a màxim.

Pressupost participatiu

D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va informar que l’executiu va acordar l’adjudicació de la redacció del projecte de construcció d’un pas a diferent nivell per a vianants a la CG1 a l’alçada de l’estadi Comunal de la capital, la iniciativa que va resultar guanyadora del projecte del pressupost participatiu. L’empresa adjudicatària és Suport EC,SA i el termini d’execució dels treballs és de nou setmanes.

Nova àrea d’autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària

El consell de ministres va acordar ahir el decret de creació de la nova àrea d’autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària, depenent del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, segons va explicar el titular de la cartera, Xavier Espot, que va recordar que la Llei de serveis socials i sociosanitaris del 2014 ja regulava l’autorització administrativa i l’acreditació dels centres i establiments que ofereixen serveis socials i sociosanitaris.

Segons va precisar el ministre, que va xifrar en 80 els centres o serveis que treballen en l’àmbit sociosanitari, la nova àrea incorpora la part sociosanitària de la que fins ara era l’àrea de control, inspecció sanitària i sociosanitària que depenia del ministeri de Salut, motiu pel qual també es va aprovar una nova estructuració d’aquest ministeri.

Així mateix, Espot va informar que el consell de ministres va donar llum verda al projecte de llei de modificació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, un canvi que es fa per incorporar al text les modificacions del càlcul del barem patrimonial ja previstes a la Llei del pressupost del 2017 i a la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris.

Espot va recordar també que amb el canvi es considera superat el barem de valoració patrimonial d’una persona que demana una pensió de solidaritat si el valor de mercat dels béns immobles, en què no es computa l’habitatge habitual, és igual o inferior a 10 LECS (uns 110.000 euros) i també si de forma acumulativa els actius financers i els béns mobles superen 6,5 vegades el llindar econòmic de cohesió social.