Les promocions immobiliàries dedicades a lloguer podrien tenir incentius en la cessió obligatòria

El cap de Govern, Toni Martí, ha anunciat aquest dimecres durant el debat d'orientació política que s'ha creat una comissió interministerial per tractar la problemàtica de la manca d'habitatges de lloguer. Una de les mesures que ha avançat és la possibilitat de flexibilitzar la cessió obligatòria per a promocions privades que es comprometin a destinar una bona part dels habitatges a lloguer durant un llarg període de temps.

Martí ha anunciat que el Govern es planteja fer canvis en la Llei d'arrendaments de finques urbanes i, juntament amb els comuns, desenvolupar una política urbanística que incentivi l'habitatge de lloguer. Pel que fa a l’ocupació, el cap de Govern ha indicat que actualment el país es troba “en una relativa bonança econòmica” que també es veurà reflectida en el projecte de llei d’ocupació que entrarà a tràmit parlamentari.

També s'ha referit al fet que, tal com ja es va anunciar, el salari mínim arribarà a situar-se en el 50% del salari mitjà al final de la legislatura, de manera que en sis anys l'hauran apujat un 6%. A més, considera que aquest percentatge ha d'anar augmentant en properes legislatures fins al 60%, tal com recomana el Consell d'Europa. Tot i això ha indicat que això "és una reflexió que pertocarà a futurs governs”.

A causa del descens continuat del nombre d’aturats, el cap de Govern també ha anunciat que en breu modificaran la Llei d’immigració, per tal de facilitar la contractació d’estudiants estrangers en pràctiques. Pel que fa a la reforma laboral que està impulsant el grup parlamentari demòcrata, Martí ha reconegut que en aquestes qüestions "no es pot arribar mai a un consens absolut", però considera que s'ha de treballar per al màxim acord possible sense renunciar als principis propis.