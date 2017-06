Les transaccions en efectiu es mantenen sense límit, però caldrà identificar el comprador a partir de 10.000 euros

Malgrat que el projecte de llei aprovat pel Govern de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme preveia una limitació de les transaccions en efectiu de més de 30.000 euros, aquesta mesura ha estat desestimada a través d'una esmena del grup parlamentari liberal. La llei, que ha estat aprovada aquest dijous per unanimitat, sí que inclou l'obligació per als comerciants de registrar la identitat del comprador per qualsevol transacció d'efectiu de més de 10.000 euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que la limitació a 30.000 euros no era cap exigència dels organismes internacionals, de manera que la llei compleix amb el seu objectiu, que és adaptar la legislació d'acord amb la directiva europea i les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI).

El Consell General ha aprovat per unanimitat una nova modificació -la vuitena- de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme que, segons el ministre de Finances, Jordi Cinca, és una nova mostra que Andorra s'ha compromès a perseguir amb "fermesa i sense ambigüitat" el blanqueig de capitals.

El text incorpora noves mesures per detectar, avaluar i prevenir els riscos en la matèria, mesures dirigides a les persones políticament exposades, reforça la supervisió del transport de diners transfronterer i fixa més informació que ha d'acompanyar les transferències de fons.

En el projecte de llei, una de les mesures més importants era la limitació de transaccions en efectiu per sobre dels 30.000 euros, un topall que finalment ha quedat desestimat a través d'una esmena del grup parlamentari liberal. Tot i això, s'estableix per primera vegada l'obligació per als comerciants de registrar la identitat del comprador per qualsevol transacció d'efectiu de més de 10.000 euros, una mesura que serà obligatòria a Europa a partir de l'octubre.

Sobre aquesta qüestió, el conseller general liberal Carles Naudi ha qüestionat que Andorra hagi de ser dels primers països en aplicar-la, tenint en compte que hi ha comerciants que han expressat que els perjudicarà, pel fet que hi ha sectors que tenen compradors estrangers que paguen en efectiu quantitats superiors i que podrien perdre la venda si se'ls obliga a identificar-se. En canvi, des del grup parlamentari socialdemòcrata, Gerard Alís considera que s'hauria d'haver aplicat la limitació dels 30.000 euros, de manera que "hem perdut una ocasió d'avançar-nos a les exigències".

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha volgut deixar clar que la limitació de transaccions d'efectiu a 30.000 euros no és actualment una exigència de la comunitat internacional, de manera que la llei compleix amb el seu objectiu, que és adaptar la legislació d'acord amb la directiva europea i les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI). Pel que fa a l'aplicació de mesures de diligència deguda a partir dels 10.000 euros, Cinca considera que "no es tracta ni de ser els primers ni de ser els últims, sinó d'assumir amb naturalitat els compromisos al ritme que van sorgint", i ha recordat que fins ara Andorra anava a remolc "per una qüestió de possibilitat material", però que ara s'ha aconseguit eliminar aquest retard.

De fet, el conseller general demòcrata Carles Ensenyat ha recordat que a Espanya, l'obligació d'identificar-se és a partir de transaccions en efectiu de només 1.000 euros, i que les transaccions a partir de 2.500 euros estan prohibides. També ha indicat que el model que adopta Andorra és el de països com Luxemburg, Suïssa, Alemanya o el Regne Unit, que tampoc tenen actualment una limitació dels pagaments en efectiu.