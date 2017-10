L'Estació Nacional d'Autobusos tindrà finalment una parada per a les línies nacionals

El Govern ha licitat aquest dimecres l'habilitació d'una parada d'autobús de 100 metres de longitud al passeig del Riu de la CG1, a l'alçada de la nova Estació Nacional d'Autobusos, entre les rotondes de Prada Casadet i de la Comella. L'obra permetrà que les línies internes d'autobús tinguin parada a la nova infraestructura que dona cabuda a les línies de transport internacional, donant resposta així a una demanda reclamada des de la inauguració de l'estació, el maig passat. D'altra banda, també es tira endavant la construcció d'un pas elevat a l'alçada de l'Estadi Comunal, la proposta guanyadora del pressupost participatiu, i que disposarà d'escales, ascensor i coberta.

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la licitació per habilitar una parada d'autobusos per a les línies de transport nacional a la CG1, a l'alçada de l'Estació Nacional d'Autobusos, adequant la voravia del passeig que hi ha resseguint el riu Valira entre les rotondes de Prada Casadet i de la Comella. L'espai tindrà una longitud de 100 metres i estarà separat de l'estació pel mateix riu. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha assegurat que l'obra s'adjudicarà aquest mateix any amb l'objectiu que pugui ser una realitat el més aviat possible, tenint en compte que no és un projecte complicat. També ha afegit que l'objectiu és guanyar espai a l'actual voravia i que l'espai pugui ser el màxim de còmode tant pels futurs usuaris com pel gran nombre de vianants que transita per l'actual passeig. Segons el ministre, els tècnics garanteixen que hi podran conviure els dos usos.

Amb aquest pas, el Govern dona resposta a una demanda reclamada des de la inauguració, el mes de maig passat, de la nova Estació Nacional d'Autobusos, per tal que les línies de transport internacional estiguin també connectades amb els recorreguts interns d'autobús. Així, tal com ha destacat Cinca, es millora la connectivitat del país, i els ciutadans que ho desitgin podran arribar a la nova estació en transport públic. Les ofertes per tirar endavant el projecte s'han de presentar abans del 16 de novembre.

D'altra banda, el Govern també ha licitat la construcció d'un pas per a vianants elevat a la CG1, en aquest cas a l'alçada de l'Estadi Comunal. Es tracta del projecte que va resultar guanyador en el procés de pressupost participatiu promogut per Ordenament Territorial. El ministre portaveu ha avançat que l'obra disposarà d'un accés amb escales i també amb ascensor, per tal que sigui accessible per a tothom, i que està previst que sigui coberta per facilitar el seu ús en cas de mal temps. La instal·lació donarà servei als usuaris de l'Estadi Comunal i, especialment, als alumnes del Lycée Compte de Foix.