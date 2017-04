L’europeisme de Macron decanta les preferències dels partits andorrans

Tot i que des del més absolut respecte al que el 7 de maig vinent puguin decidir els ciutadans francesos, els partits polítics del país es decanten pel socioliberal Emmanuel Macron en la segona volta dels comicis presidencials que l’enfrontarà a la candidata ultradretana del Front Nacional, Marine Le Pen. I entre els motius, tots coincideixen a remarcar la visió més europeista del líder d’En Marxa!.

El secretari d’organització de Demòcrates per Andorra, Esteve Vidal, es va mostrar confiat que sigui qui sigui el guanyador “sabrà complir amb els seus deures com a copríncep”, tot i que sí que va admetre que DA se sentiria més còmode amb un perfil “centrista moderat i europeista no rupturista” com el que encarna Macron.

Per la seva part, la secretària d’organització del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, va admetre que ni Macron ni Le Pen són candidats del grat de la formació, tot i que es va decantar pel primer perquè “pot ser un fre de l’extrema dreta” i perquè “és un sí a Europa”, malgrat que “sigui per una Europa molt neoliberal i molt tecnòcrata”.

Vela, que va lamentar que “els mateixos col·legues de partit” hagin “donat l’esquena” al candidat del PS Benoît Hamon, un fet que “han vist els electors”, va expressar dubtes sobre la indefinició ideològica de Macron i el fet de voler acontentar tothom i va advertir que caldrà veure com això “es traduirà en la governabilitat de França”.

En aquest sentit, la secretària d’organització del PS, que va incidir també que la primera volta dels comicis ha posat de manifest “un cert cansament de la ciutadania, que fa la sensació que no confia en els partits tradicionals”, es va mostrar confiada que la campanya per a la segona volta serveixi perquè Macron “concreti més les seves propostes”.

El secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés, Joan Marc Miralles, va ser el més contundent a l’hora de decantar-se per Macron. “És clar que no tenim cap punt en comú amb el Front Nacional”, va destacar el dirigent d’SDP, que va afegir que “és Macron qui encarna més bé els valors de la República”. Així mateix, Miralles va destacar que el moviment que encapçala el líder d’En Marxa!, on “hi ha una part important del PS com l’ex-primer ministre Manuel Valls i l’alcalde de Lió, entre d’altres”, no és nou ja que és hereu i ha reagrupat part del centre històric francès, a la vegada que ha sabut unir també part de l’entorn de Jacques Chirac i Els Republicans descontents amb François Fillon. Per Miralles, el projecte de Macron “té unes bases polítiques sòlides anclades en un socioliberalisme i el centreesquerra”.

Des del Govern, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va voler ser prudent i va deixar qualsevol valoració per a després de la segona volta. No obstant, sí que va destacar que “és evident que hi ha un debat al món en general entre societats obertes i societats tancades i que Andorra ha apostat per ser una societat oberta”, tot i insistir que “hem de ser molt respectuosos amb la decisió del poble francès i esperar a la segona volta”.

Finalment, Liberals d’Andorra, que a través de Twitter va felicitar Emmanuel Macron pels resultats obtinguts assegurant que es tracta de “bones notícies per al liberalisme”, va preferir no comentar res fins que no s’hagi portat a terme la segona volta dels comicis.