L'expert Andrés Ortega creu que és un deure d'Andorra integrar-se a la UE

L'ambaixada d'Espanya ha presentat aquest dimarts la vuitena conferència del cicle 'Diàlegs europeus a Andorra'. La xerrada ha anat a càrrec del director de l'Observatori de les idees i investigador associat del Reial Institut Elcano, Andrés Ortega. Segons l'especialista en assumptes europeus, l'opció que Andorra s'integri en el marc europeu no és "només una oportunitat, sinó un deure". A més, ha assegurat que els negociadors de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) han d'estar pendents de quina solució s'adopta en el Brexit perquè creu que ambdues negociacions tenen "punts en comú".

Aquest dimarts al vespre ha tingut lloc la vuitena conferència del cicle 'Diàlegs europeus a Andorra', organitzat per l'ambaixada d'Espanya. Sota el títol 'La Unió Europea davant els seus futurs', el director de l'Observatori de les idees i investigador associat del Reial Institut Elcano, Andrés Ortega, ha exposat quin podria ser el futur "convenient" per Europa. L'ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, ha destacat que Ortega ha convertit "la reflexió d'Europa en el seu objecte d'anàlisi".

Ortega ha definit el marc europeu com "canviant", per això creu que "no es tracta d'endevinar el futur sinó de veure quins serien els més adequats". Per a l'especialista, fins ara la UE ha estat una "construcció d'elit" i actualment hauria de passar a tenir "una visió de baix cap a dalt".

La possible integració d'Andorra en aquesta Europa "canviant" per Ortega "no és només una oportunitat, sinó que també és un deure". L'analista assegura que la negociació és difícil, però que a Europa no li interessa "castigar" Andorra, i creu que és necessari que "Andorra s'adapti en algunes coses molt profundes". El periodista espanyol valora que el Principat ja s'hagi adaptat en alguns assumptes com el secret bancari, però considera que el país ha de cedir en temes comercials i aspectes com el 'roaming', que semblen temes menors, però "són importants perquè Europa es fa a partir de les petites coses que arriben als ciutadans", ha assegurat.

L'analista europeu ha destacat que aquest possible acord interessa sobretot a Andorra "perquè el món va cap a l'homogeneïtzació i no cap a les diferències". A més, ha indicat que els negociadors de l'acord haurien d'estar pendents de quina solució s'adopta pel Brexit perquè "encara que són acords molt diferents, tenen també molts punts en comú".

Ortega ha valorat el Brexit com una "vacuna" que està fent reaccionar els europeus amb respostes a les urnes, i ha posat d'exemple les eleccions a França i Holanda". L'investigador ha destacat el president de França i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, és un dels pocs polítics que ha fet campanya proeuropea amb propostes concretes i és "per on s'ha de seguir, deixant enrere l'austeritat i anant cap a la solidaritat".