L’heliport podrà acollir aparells de fins a 15 places i operarà el 2018

El Govern preveu que l’heliport nacional pugui estar operatiu a finals del 2018 als terrenys ubicats a sobre de la central de FEDA. Aquest mes de febrer ja se signarà un conveni amb el Comú d’Encamp per poder fer el pla especial d’aquesta zona i quan el pressupost del 2017 ja sigui operatiu es convocarà un concurs per seleccionar un equip multidisciplinari, que serà el que haurà de realitzar el projecte urbanístic i el projecte de l’edifici, així com els diferents estudis (sobre la petjada acústica, l’aspecte aeronàutic, sobre els blocs rocosos o les afectacions urbanístiques). Segons va avançar l’assessor en qüestions aeronàutiques de l’executiu, Guillem Santacreu, la instal·lació podria acollir helicòpters de fins a quinze places.

Santacreu va indicar que com més capacitat té un aparell més es pot reduir el preu del seient, tot i que va remarcar que és complicat vendre aquest tipus de vols al turisme de masses. Així, prenent com a exemple l’heliport de la localitat suïssa de Zermatt, va dir que el que sol funcionar són helicòpters d’entre cinc i set places i “a molt estirar” d’onze o dotze. Serà el Govern qui marcarà el tipus d’aparell que s’utilitzarà.

L’execució es faria per fases; s’adjudicaria primer la viabilitat, l’edifici i, finalment, la plataforma i els entorns. Així, abans d’acabar aquest any s’hauria d’haver licitat les obres de construcció de la viabilitat, que seran assumides per l’executiu i que es recuperaran quan els propietaris –que són favorables al projecte– vulguin edificar, ja que hauran de pagar la part proporcional a la seva viabilitat. Segons va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, també serà el Govern qui es farà càrrec de tota la infraestructura i un cop enllestida ja es valorarà si s’ofereix en concessió mixta, sencera o bé si s’opta per l’explotació governamental. El que sí que s’ha descartat és que sigui un privat qui financi tota l’edificació perquè “ho volem definir de principi a fi”. En el cas que s’opti per concessionar-la la inversió feta es recuperarà a través d’un cànon. A l’hora de decidir per quin règim d’explotació s’opta es tindrà en compte que “el servei sigui òptim i que el Govern pugui recuperar la inversió feta”, va dir Torres. Ara per ara es desconeix el cost del projecte.

Torres va explicar ahir, en una compareixença davant la comissió legislativa de Política Territorial i Urbanisme, que els terrenys elegits per ubicar-hi la infraestructura estan en una zona industrial i ben comunicada. A més a més va assegurar que no hi ha nuclis habitats en els primers trams, tot i que va acceptar que el lloc on passarà més a prop dels habitatges serà la rotonda d’Engolasters. De fet, l’assessor en matèria aeronàutica del Govern va especificar que els aparells faran una corba per la zona de la Plana i la Comella per minimitzar aquest sobrevol. Quant a la sortida en direcció nord, el sobrevol serà per la rotonda del túnel de les Dos Valires i la carretera. Els experts també indiquen que l’afectació acústica no ha de ser important, encara que estan a l’espera dels estudis. Així, Santacreu va indicar que el moment més sorollós és la maniobra d’enlairament i d’aterratge. Per l’assessor, amb un escenari límit d’entre dotze, o com a màxim vint, operacions diàries no hi hauria d’haver cap problema en aquest aspecte, tot i que aquest horitzó està lluny i va dir que amb només cinc operacions al dia l’heliport ja està justificat.

Tot i que avui res indica que no es pugui ubicar l’heliport al costat de FEDA, a la unitat d’actuació de Tresoles, a preguntes de l’oposició Torres va remarcar que tots els informes que s’encarregaran des d’ara han de ser favorables. Així, va dir que no hi ha cap voluntat d’engegar-lo si no es donen els condicionants.

L’oposició es mostra a l’espera dels estudis i de disposar del projecte definitiu

L’oposició es va mostrar a l’espera dels estudis definitius abans d’entrar a valorar la iniciativa. El conseller general liberal Josep Majoral va destacar que encara falta molta definició i informes per realitzar (la petjada acústica, els blocs rocosos, l’aerologia, la perillositat i els costos). Majoral dona per fet que les trajectòries són favorables després del que va explicar l’assessor del Govern. Amb tot va avançar que caldrà veure la documentació completa i les reaccions de la ciutadania. Per la seva banda, la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili va remarcar que la formació és favorable a tenir un heliport perquè pot portar turisme de més qualitat. Amb tot va exposar que un dels aspectes que els preocupa és el sobrevol de zones habitades. Gili va apuntar que després de les informacions facilitades ahir sembla que “no hauria d’afectar gaire”, tot i que va indicar que estaran a l’aguait dels nous informes. A l’últim, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés Víctor Naudi va constatar que hi ha un avenç respecte del Patapou, ja que “com a mínim el ministre sap per on vol anar”. Amb tot, encara hi veu algunes incògnites i es va mostrar preocupat per la indefinició del règim d’explotació i la qüestió de la duana.