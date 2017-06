Liberals d’Escaldes al·lega manca de seguretat i s’oposa a les Tresoles

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra d’Escaldes-Engordany s’oposa a la ubicació de l’heliport a les Tresoles. Segons asseguren, “la seguretat serà molt baixa perquè es tracta d’un lloc tancat qualificat pels tècnics de zona hostil i hi manquen subzones planes per als casos d’emergència”. Els liberals escaldencs asseguren que l’efectivitat de la instal·lació seria baixa i arribaria a un 70%, perquè “quan bufi vent del sud serà una zona de sotavent, cosa que farà impossible o molt perillosa la zona per volar”. El president de Liberals d’Escaldes, Alfons Clavera, assegura que aquestes i altres consideracions els les han fet tècnics de línies d’helicòpters i del gremi de pilots.

Pel que fa a la manca de seguretat, els liberals comenten que “és recomanable que la pista d’aterratge FATO sigui a menys de 3 metres d’altura per facilitar els aterratges i enlairaments, i en aquest cas seria en terrassa, i cal també la pista de rodatge, que no hi podrà ser o serà difícil que hi sigui perquè es tracta d’un espai molt reduït”, va comentar el secretari de la formació, Higini Martínez-Illescas.

Quant a l’efectivitat, Martínez-Illescas va assegurar que un responsable d’una línia d’helicòpters li va manifestar que es negaria a presentar-se al concurs en aquesta ubicació, ja que el fet que el vent pugui anul·lar aterratges o enlairaments “provocaria una desconfiança de l’usuari, perquè alguns dies estaria tancat”, i una pèrdua d’efectivitat, que de l’ideal del 95% baixaria a un 70%. El secretari va explicar que aquesta pèrdua d’efectivitat ja la pateixen aeroports com el d’Alguaire, que per la boira han d’anul·lar alguns vols.

Els liberals exposen, després de dos mesos consultant tècnics d’aviació civil, el seu posicionament contrari a la ubicació de l’heliport a les Tresoles i esperen que el Govern replantegi la seva posició. “Confiem que aturin el procés, tenim esperança”, va manifestar el conseller liberal d’Escaldes, Marc Magallón. Tot i això, van insistir ahir que la formació és favorable a la construcció de l’heliport. El que critiquen és com està portant aquest assumpte el Govern.

Estudi de totes les zones

Els Liberals d’Escaldes lamenten que l’executiu d’Antoni Martí no tingui un estudi previ del mapa del país on es puguin delimitar zones més favorables per ubicar-hi l’heliport.

Segons va apuntar Clavera, l’estudi ha de tenir quatre punts bàsics. Primer, una “qualificació tècnica de la zona amb referència a la seguretat, evitant zones hostils quant a sobrevols, aterratge i enlairament d’helicòpters”. En segon lloc manifesten que l’estudi ha d’incloure una viabilitat econòmica, amb una efectivitat d’un 95%, així “com el diferencial de la capacitat de persones a transportar depenent de l’altura de l’heliport”. Segons va explicar Martínez-Illescas, en una zona com Santa Coloma es podrien enlairar i aterrar helicòpters amb més capacitat que a les Tresoles.

El tercer punt de l’estudi hauria de preveure una llista amb qualificacions de zones urbanes i naturals afectades pel sobrevol dels helicòpters, i avaluar la seguretat i la contaminació. Finalment, el quart punt hauria de ser “la quantificació del cost de la infraestructura segons la ubicació, així com dels terrenys disponibles i el seu cost”. Els liberals critiquen que el Govern esculli la zona sense tenir en compte aquests paràmetres.

Interersos del ministre

Per tot, consideren que amb la ubicació a les Tresoles el Govern ha fet “una elecció aleatòria i que, en tot cas, es podria justificar per l’existència d’interessos parroquials envers Encamp per part del ministre Jordi Torres”, diuen. Finalment, els Liberals d’Escaldes van apuntar que la zona del darrere de la Renault, a Santa Coloma, seria vàlida, segons els van indicar els tècnics consultats.