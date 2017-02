Liberals d'Escaldes demana la dimissió del cònsol menor, Marc Calvet

El comitè parroquial d'Escaldes-Engordany de Liberals d'Andorra demana la dimissió "voluntària, immediata i irrevocable" del cònsol menor, Marc Calvet, per estar processat i en llibertat provisional per la presumpta comissió del delicte major de calúmnia i de dos delictes menors d'injúria i difamació, per presumptament haver publicat uns comentaris en un mitjà de premsa digital dirigits a l'empresari Ramon Canut.

Liberals d'Escaldes justifiquen la petició de la dimissió de Calvet, per les mateixes raons que el Govern de DA va expressar i que van ser "ratificades posteriorment pel portaveu oficial del Govern, fa unes setmanes, en considerar que quan es decreta el processament d'una autoritat aquesta ha de dimitir de manera immediata"..

En el cas que Calvet no dimiteixi, Liberals d'Escaldes demanen públicament a l'executiva nacional de Demòcrates per Andorra i al consell del Comú d'Escaldes que exigeixin de manera immediata la seva irrevocable dimissió.