L’IDHA i Drets es plantegen una nova querella a l’Audiència Nacional

Després de la presentació i posterior ampliació, a Andorra, d’una querella contra quatre agents de la Policia Nacional espanyola en el marc de la coneguda com a operació Catalunya, l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) i el col·lectiu de juristes Drets no descarten ara presentar una segona querella, en aquest cas davant de l’Audiència Nacional espanyola.

Així ho van explicar ahir Elisa Muxella, presidenta de l’IDHA, i Sergi Blázquez, president de Drets, que acompanyats dels lletrats Alfons Clavera (IDHA) i Agustí Carles (Drets) van presentar ahir a Barcelona l’acció judicial engegada i van signar un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en la causa com a acusació popular, ja que totes dues entitats, segons van assegurar, “comparteixen l’interès comú de defensar els drets i llibertats dels ciutadans dels seus respectius països i fer aflorar les maniobres de les clavegueres de l’Estat espanyol”.

La querella, presentada al gener i admesa a tràmit el 22 de març passat, demanava que declaressin el comissari Marcelino Martín Blas, cap de la unitat d’Afers Interns, i Celestino Barroso, agregat del ministeri de l’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra.

Tal com va informar dilluns aquest rotatiu, el 23 de maig passat es va ampliar la querella a l’aleshores comissari Eugenio Pino, responsable de la direcció adjunta operativa de la Policia espanyola (DAO) i impulsor de la unitat de Planificació Estratègica i Coordinació i de la brigada d’Anàlisi i Revisió de Casos (BARC). Jubilat des del juny del 2016, l’ex-número dos del cos policial espanyol va rebre del llavors ministre Jorge Fernández Díaz la Medalla de Plata al mèrit policial, amb dret a rebre de manera vitalícia el 15% del sou que percebia. L’altre nom adjuntat és el de l’ex-inspector en cap Bonifacio Díaz Sevillano, actualment agregat a l’ambaixada de Mèxic.

Es dona el cas que tant Barroso com Díaz tenen la immunitat diplomàtica. I aixecar aquesta immunitat és un dels reptes amb els quals treballen ara Drets i l’IDHA. Per endavant, un complicat entramat entre jutjats i estaments policials i diplomàtics. L’advocat de l’IDHA Alfons Clavera va detallar que el batlle instructor haurà de fer la petició al ministeri d’Exteriors andorrà, que a la vegada haurà de fer la petició d’aixecament de la immunitat al ministeri espanyol.

Entre d’altres, es remeten al Tractat Internacional de Viena del 1961 de col·laboració entre països i també al Tractat de Bon Veïnatge, d’Amistat i de Cooperació entre els estats espanyol, andorrà i francès. “Ara ho posarem a prova”, va indicar Agustí Carles, advocat i membre fundador de Drets, sobre l’efectivitat de l’acord internacional. Per la seva banda, el president de Drets, Sergi Blázquez, va comentar que si col·laboren els querellats que no tenen aquesta immunitat –de fet Martín Blas ja s’ha negat a declarar una vegada–, es podria demanar una ordre de crida i cerca internacional.

Des de les dues entitats es considera que els quatre querellats van vulnerar els drets i llibertats de tres ciutadans andorrans: l’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra Higini Cierco, el conseller delegat de BPA i Banco Madrid Joan Pau Miquel, i la secretària del consell d’administració de BPA Rosa Castellón. Així, van recordar que, segons van denunciar ells mateixos l’estiu del 2016, el maig i juny del 2014 “tots tres directius van ser amenaçats, coaccionats i extorsionats pels quatre agents policials amb l’objectiu d’obtenir informació de suposats comptes bancaris de polítics catalans independentistes, com Artur Mas i Oriol Junqueras, a més de Jordi Pujol”.

En aquest sentit, l’IDHA i Drets van incidir que les amenaces es van acabar complint i van desembocar en les intervencions, el març del 2015, de Banca Privada d’Andorra i de Banco Madrid. Fruit d’aquesta intervenció es va poder constatar que ni Mas ni Junqueras, així com cap dels seus familiars, tenien diners al banc andorrà, motiu pel qual en la querella l’Institut de Drets Humans d’Andorra i el col·lectiu de juristes Drets demanen a la Batllia d’instrucció número 2 d’Andorra, que porta la causa, que en les diligències prèvies de la investigació prengui declaració als dos polítics catalans en qualitat de perjudicats.

A més a més, l’IDHA i Drets tampoc van descartar ampliar novament la querella citant a declarar com a testimonis l’excap de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso i l’advocat José Maria Fuster i Fabra.

I és que per les entitats querellants, tot indicaria que els quatre agents del cos de policia nacional van actuar de comú acord i en estreta coordinació, actuant com a grup organitzat i suposadament en nom d’“algú” que tenia la possibilitat i els mitjans de fer “morir el banc”, tal com consta en les declaracions dels perjudicats. Aquest fet és especialment greu des de la perspectiva del dret internacional, tenint en compte que no es tractava d’un banc espanyol sinó andorrà i, per tant, estranger, i que a més de menystenir la sobirania, la independència i la integritat de l’Estat andorrà i els seus membres nacionals, s’atempta contra la Convenció de Viena i contra el Tractat de Bon Veïnatge, d’Amistat i de Cooperació signat entre el Principat d’Andorra, la República Francesa i el Regne d’Espanya del 1993.

Muxella va assegurar que Andorra ha estat perjudicada per l’acció dels funcionaris implicats en l’operació Catalunya. “És un greuge a la sobirania andorrana i als drets fonamentals dels ciutadans andorrans”, va remarcar. “Que vagin a un país estranger a coaccionar una sèrie de persones no crec que això s’hagués fet a Alemanya, per exemple”, va afegir la presidenta de l’Institut de Drets Humans d’Andorra.