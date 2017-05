L’IDHA incorpora també Pino i Díaz a la querella per les amenaces

L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) ha ampliat la querella que va presentar el gener passat contra l’inspector de policia i exagregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya al Principat, Celestino Barroso, i contra l’excomissari responsable de la unitat d’Afers Interns (UAI) de la policia nacional espanyola Marcelino Martín Blas i hi ha inclòs l’exdirector operatiu de la policia Eugenio Pino i l’exagregat d’Interior de la seu diplomàtica i inspector en cap de la Policia Nacional espanyola Bonifacio Díaz.

Igual que en la querella criminal presentada al gener pel representant legal de l’IDHA, Alfons Clavera, en l’ampliació feta dimarts passat també es va contra Pino i Díaz per “la comissió dels delictes de coaccions, xantatge, extorsió i tots aquells altres que es puguin derivar de la investigació dels fets denunciats”.

Cal recordar que amb l’acció del gener, l’Institut de Drets Humans d’Andorra, que demà presentarà a Barcelona l’acord de col·laboració a què ha arribat amb l’associació Drets, es va afegir com a acusació particular a la causa oberta per les amenaces i les coaccions contra accionistes i directius de Banca Privada d’Andorra (BPA), denunciades per Higini Cierco en la seva declaració davant la batlle Canòlic Mingorance l’agost passat, i la posterior querella per aquests fets que Cierco va presentar l’octubre passat.

‘operació catalunya’

La comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) del Parlament català, presidida per la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés, té previst que les “compareixences andorranes” puguin tenir lloc el 20 de juny. Si més no aquesta és la planificació que es va acordar en la reunió de la comissió de dijous passat, segons consta en la transcripció del desenvolupament de la sessió, a què ha tingut accés aquest rotatiu.

Així, i segons la proposta de calendari aprovada, que el diputat de Catalunya Sí que es Pot Albano Dante Fachin va titllar de “virtual” perquè es tracta de cites encara no confirmades, a les deu del matí del 20 de juny es convocarien els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció del banc, els germans Higini i Ramon Cierco, i posteriorment l’ex-conseller delegat Joan Pau Miquel i l’exsecretària del consell d’administració de l’entitat Rosa Castellón.

En el cas de Miquel, la presidenta de la CIOC, que inclou també per al dia 20 la compareixença de l’exlletrat dels Cierco Jaume Bartumeu, admet que caldrà veure “com ho podem fer” perquè tenen constància que està en situació d’arrest domiciliari.

D’altra banda, l’ambaixador espanyol Manuel Montobbio seria citat el 27 de juny a dos quarts de dotze del migdia, mentre que encara quedarien per definir les citacions per a les compareixences d’Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díaz i Celestino Barroso, els quatre contra els quals s’ha querellat l’IDHA.