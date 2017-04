L’informe per a la cessió de terrenys i les escoles bressol, els esculls

Govern, comuns i Consell General van acabar ahir el repàs de la proposta de modificació de la Llei de competències acordada entre l’executiu i les corporacions. De la reunió se n’extreu que els dos aspectes que generen més discrepància són si els informes que han de fer les administracions parroquials en el cas d’una cessió de terrenys per a projectes d’interès nacional han de ser vinculants o no i les escoles bressol.

En relació amb el primer aspecte, són LdA, SDP i el Comú de la Massana, així com el de Canillo, els que han expressat les seves reticències pel redactat. El president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, va declarar a ATV que “el que no pot ser és que s’hagi de buscar un actor tercer, que sigui el Consell General, per dir si es pot fer un projecte o no”, i va reiterar que “o és tot vinculant o no ho és”. Al mateix temps va afegir que “no es pot traslladar un debat a una cambra parlamentària perquè hi ha també representants del territori, ja que aleshores potser el que estem intentant obrir és un altre debat, que és el de la modificació de la llei electoral. Si volen anar per aquí, que ho diguin”. Per la seva banda, el Comú de la Massana defensa que l’informe de les administracions locals hagi de ser sempre vinculant, un fet que obligaria les dues parts a arribar a acords. El cònsol de la parròquia, David Baró, va reiterar que la voluntat no és bloquejar la negociació però recorda que hi ha equipaments, com ara una central de cogeneració –que està considerada com a projecte no sensible–, que poden portar maldecaps. Per això apunta que potser la solució seria introduir modificacions a la llista. Baró confia que es podrà arribar a un acord.

En relació amb les escoles bressol, el PS demana una gestió més conjunta o compartida, amb un pla pedagògic únic i una sèrie de polítiques de coordinació, una proposta a què el Comú d’Andorra la Vella dona suport. A banda, els consellers socialdemòcrates han plantejat tres observacions més. Aquestes són que l’atenció i seguiment dels joves en risc d’exclusió, amb problemes d’addiccions o altres dificultats, ha de ser competència governamental. “Cal resoldre la indefinició actual”, va destacar el conseller general del PS, Pere López. A més consideren que cal incorporar a la reforma una legislació per als espais naturals protegits i l’establiment d’un registre de la propietat en mans de l’executiu. Aquesta setmana, la formació farà arribar el redactat d’aquestes demandes a la secretària d’Estat Consol Naudí. López va dir que la resolució d’aquestes propostes acabarà determinant el suport a la reforma o no. Tots els punts que no fan consens es van deixar pendents per a la propera reunió, que tindrà lloc d’aquí quinze dies. Serà en aquesta on es començaran a tractar les transferències.

El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, va destacar que el text acordat entre els comuns i el Govern fa força consens entre les tres parts i va apuntar que les principals discrepàncies són els informes vinculants en la cessió de sòl per a equipaments i les escoles bressol. Quant al primer aspecte, indica que la solució podria ser modificar la llista d’equipaments sensibles o bé que l’informe fos vinculant en tots els casos o en cap. Baró va apuntar que la majoria de comuns estan còmodes amb l’esborrany inicial i veu complicat anar a aquests plantejaments. En relació amb les guarderies, estan pendents del text del PS. Pel que fa la resta de punts va afirmar que són menors, ja que el text actual ja ho recull, tot i que està obert a fer-hi més èmfasi. Baró es va mostrar satisfet de la negociació i va remarcar la voluntat de totes les parts d’arribar a un consens.