López demana l’informe previ de la FAAD a la llei de mesures urgents pel conveni sobre els discapacitats

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual demana a Govern l’informe previ realitzat per la Federació d’Associacions de persones amb discapacitat (FAAD) al projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni de Nacions Unides sobre aquest col·lectiu, així com la resposta que l’executiu va enviar a l’entitat, segons ha informat la formació.

El parlamentari ha explicat que amb aquesta informació volen tenir més dades per poder treballar millor un text que, ha lamentat, “arriba pràcticament un any i mig tard”, fet que fa que s’estiguin retardant moltes de les disposicions de l’acord de l’ONU.



En l’escrit enviat a sindicatura, López demana concretament “l’informe elaborat per la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat (FAAD) amb caràcter previ a la tramitació del projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat”, així com “la posterior contesta del Govern”.



El parlamentari socialdemòcrata ha posat en relleu que, a l’entendre del PS, aquesta llei “arriba pràcticament un any i mig tard”. Per això, “ens sembla que s’estan retardant molt algunes de les disposicions” del conveni de Nacions unides. A banda, ha indicat que “volem conèixer quina és l’opinió de la FAAD en relació a l’estat d’aplicació de l’acord i sobre els mecanismes amb què es preveu desplegar”.



Segons ha volgut remarcar López, aquesta informació “és essencial per nosaltres”, ja que amb ella es podrà “treballar la llei en condicions” així com “preparar esmenes i el nostre posicionament”. Per al conseller general tenir tant l’informe com la contesta posterior del Govern “serà la manera més efectiva de conèixer quin és l’estat d’implantació del conveni i si els mecanismes legals que es preveuen són suficients per donar-hi un desplegament efectiu”.