López qüestiona que la plataforma de l’Avet sigui “una exigència de la FIS”

El conseller general del Partit Socialdemòcrata i president del grup mixt, Pere López, té dubtes sobre el fet que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) exigís el projecte de la plataforma i l’aparcament de Soldeu per concedir la celebració de la Copa del Món del 2019, motiu pel qual ha presentat una pregunta perquè el Govern doni explicacions en la sessió de control a l’executiu del Consell General de la setmana vinent.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, el parlamentari del PS incideix en el fet que en la carta que la FIS fa arribar a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja es “considera d’excel·lent la pista de l’Avet” per a la celebració de proves d’eslàlom i eslàlom gegant, i s’apunta que “encara podria ser millor” si al final de la pista es guanyés més espai per a estands, cabines de premsa i accessos públics.

Davant del contingut de la missiva de la Federació Internacional d’Esquí, que forma part de la documentació que l’executiu ha fet arribar als consellers generals socialdemòcrates arran d’una demanda d’informació, López demana “de quina informació es desprèn l’exigència de la FIS d’allargar la pista, així com la construcció d’un aparcament”, i es pregunta “quines alternatives ha estudiat el Govern tant en la pista Avet com en la resta del domini Grandvalira”.

En aquest sentit, el conseller general socialdemòcrata va explicar que “hem analitzat la informació lliurada pel Govern i, en particular, la carta de la FIS del 2012” i que, un cop fet aquest exercici, “no hem sabut trobar les exigències suposades d’ampliació de la pista i de la construcció d’un aparcament”, ja que “la demanda consisteix bàsicament a disposar de més espai per posar els estands i els mitjans de comunicació”. Per tant, continua López, “al nostre entendre no es pot desprendre de cap manera l’exigència ni l’obligació de construir una instal·lació com la que el Govern ha validat mitjançant la declaració de projecte d’interès nacional”.

Així mateix, el parlamentari del PS va reiterar les crítiques de la setmana passada, quan ja es va qüestionar que aquesta declaració segueixi el que està establert en la legislació vigent. “Està feta sobre una instal·lació que no entra en la llista de les susceptibles de fer-ho i en què el Govern no ha intervingut, sinó que és un projecte elaborat des d’Ensisa”, va recordar. Per tant, “en aquests dos aspectes es contravé absolutament la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme perquè diu clarament que és el Govern qui ha de redactar, elaborar i aprovar el contingut dels projectes d’interès nacional”, va insistir López.

I és que des de la formació es va fer públic, a través de les xarxes socials, l’informe del departament d’Ordenament Territorial relatiu a la proposta de declarar projecte d’interès nacional la construcció d’una plataforma esquiable i un aparcament soterrat a Soldeu, un informe “ple d’incongruències”, segons s’assegura des del PS.

En aquest sentit, la formació esmenta entre les contradiccions i les incongruències de l’informe que s’assegura que l’atorgament de les finals de la Copa del Món del 2019 depèn del fet que la instal·lació es tiri endavant, quan ja estan adjudicades; que es digui que l’aparcament subterrani és una exigència de la FIS, quan en cap cas es diu a la carta, i la interpretació de la plataforma esquiable com una instal·lació que entra en la consideració d’equipament educatiu i cultural.

Mandicó aposta per mantenir ‘Grandvalira’

Els cònsols majors de Canillo i Encamp van manifestar ahir que “no escatimaran esforços per solucionar el problema de Grandvalira”, després que el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, hagi demanat la dissolució de Nevasa. El cònsol canillenc, Josep Mandicó, no descarta el manteniment de la marca, malgrat que es pugui dissoldre la societat. “Hi ha moltes fórmules que es poden buscar”, va assenyalar. Una solució molt similar a la que van trobar a l’altra vall amb la separació de les societats de la marca Vallnord.

El cònsol d’Encamp diu que desconeix “els motius de fons” pels quals Viladomat ha demanat la dissolució de Nevasa, tot i que els representants del Comú al consell d’administració de Nevasa van donar suport al soci majoritari de Saetde quan va demanar la dissolució. És per aquest motiu que esperen que Viladomat torni de l’estranger per demanar una reunió amb ell. Torres va dir que “el màxim objectiu és salvar Nevasa”.