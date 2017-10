L’oposició exigeix els documents sobre l’alberg de la Baronia

Els consellers comunals de Liberals d’Andorra+Independents, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, i els dos consellers de PS+Independents (PS+I) al Comú d’Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyach, van exigir ahir al cònsol major, Jordi Torres, que se’ls faci arribar una còpia de tot el dossier de la rescissió de contracte de la concessió de l’alberg de la Baronia, acordada en la sessió del mes de juliol passat.

De fet, la documentació ja es va sol·licitar en la sessió de consell de comú que es va fer al juliol al Pas de la Casa. En aquest sentit, Lafoz va lamentar que “des de llavors no se’ns ha traslladat tot el que s’havia demanat, és a dir, còpies de les actes i els documents que justifiquin la concessió i la rescissió del contracte”.

En especial volen tenir accés als justificants de les inversions que, suposadament, hauria fet l’empresa durant l’any i mig que va fer-se càrrec de la instal·lació sense que, finalment, tirés endavant el projecte presentat en el concurs públic.

De moment, des de la majoria només se’ls deixa consultar els papers sota supervisió i de forma privada, ja que el cònsol major al·lega que és “una informació sensible” i que l’empresa va demanar que “no circulessin”, aspecte no comparteixen ni LdA+I ni tampoc PS+I.

Sans i Marsenyach van recordar que, al juliol, “se’ns va posar sobre la taula la proposta de rescissió” que “era de mutu acord” i que, a més, “se’ns anunciava que abandonaven el projecte i que a l’empresa li tornàvem tots els diners de la fiança”. Així, va posar en relleu que això suposava que “ells marxessin amb les mans a la butxaca i de rositas”. Ja llavors van demanar que es presentessin els justificants de la inversió que la concessionària assegurava haver fet a l’alberg, que ascendiria a uns 110.000 euros. Aquests, però, no han aparegut fins fa pocs dies.

Per la seva banda, Jordi Troguet va explicar que “demanem tota la informació per evitar que el Tribunal de Comptes torni a estirar les orelles al Comú d’Encamp”. Troguet va indicar que “els diners que s’ha gastat el privat per fer estudis per des­envolupar activitats en l’entorn de l’alberg de la Baronia no es poden incloure en els diners que el Comú ha de retornar per la rescissió de contracte”.

D’altra banda, durant la sessió també es va donar a conèixer la situació del pressupost comunal, després de tancar-se el segon trimestre de l’any. El cònsol major va voler destacar un superàvit de 4,6 milions d’euros. Hi ha hagut un augment dels ingressos corrents, entre els quals destaquen especialment els impostos directes, amb gairebé un 10% més del previst; en taxes i preus públics els ingressos han augmentat un 14% i, pel que fa a ingressos patrimonials, l’increment ha estat gairebé del 25%. En conjunt, a hores d’ara, segons Torres, hi ha un milió d’euros més del pressupostat a la caixa d’ingressos corrents. Pel que fa a despeses corrents, han augmentat un 2% les de personal i un 10% les de béns corrents.