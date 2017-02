L'oposició lamenta que el 'master plan' d'Arcalís digui "obvietats" i que no doni opcions al poble a decidir

Malgrat que no figurava entre els punts de la sessió de Consell de Comú d'Ordino celebrada aquest dimecres al migdia, el 'master plan' d'Arcalís ha estat el tema més present i tractat. Aquest pla, sol·licitat per la corporació (ha costat 25.000 euros) per definir l'estratègia de futur de l'estació d'esquí, va ser presentat al consell d'Administració de Secnoa aquest dimarts. La majoria comunal segueix mostrant hermetisme respecte al seu contingut, i emplaça tothom a assistir a la reunió de poble de dimarts vinent, 28 de febrer. L'oposició es manté en una línia similar, tot i que sí que ha deixat entreveure el seu desacord en diversos aspectes als quals van tenir accés durant la presentació de dimarts. Aspectes com que, tot i el temps que fa que se'n parla i es treballa, el 'master plan' acaba dient "obvietats" i planteja una sèrie de "mancances" de l'estació que "qualsevol persona" pot veure, tal com ha manifestat la consellera liberal, Eva Choy. Per tot plegat, "no ha complert amb les nostres expectatives", ha afegit la consellera Sandra Tudó.

L'altra crítica de l'oposició és que el 'master plan' proposa una única via per solucionar els problemes de l'estació, i per tant "poca decisió té el poble" a la reunió de dimarts vinent. Per aquest motiu, demanen almenys que aquest pla sí que inclogui diverses opcions de finançament (com l'entrada d'inversors privats que fa temps que defensen les conselleres liberals), i que aquestes sí que puguin ser votades pels ordinencs.

El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha manifestat que no "entrarà a valorar opinions" ni de la minoria ni de ningú. Però ha defensat que a la reunió de poble respondran tots els dubtes que puguin anar sortint al respecte. Pel que fa a una possible consulta popular, es decidirà si es fa o no en funció del que surti a la reunió de poble, ha reiterat.

En un altre ordre de coses, durant la sessió de Consell de Comú ha sortit a la llum el desfalc de 22.200 euros de les obres de l'aparcament del Serrat. Un sobrecost que Mortés ha justificat per les "presses de voler acabar" abans que comencés la temporada d'esquí. Es van haver de fer modificacions a última hora, com asfaltar un dels accessos i fer la conducció d'aigües. L'oposició ha lamentat la "manca de previsió".

Finalment, també ha tingut lloc una discussió dialèctica al voltant de la votació per la congelació de les transferències del Govern. Tudó ha lamentat que no es fes una votació específica en Consell de Comú com s'ha fet a d'altres corporacions, i que hauria permès deixar palès que la minoria hi està en contra. Mortés li ha recordat que aquesta votació es va fer en junta de Govern i que allà haguessin pogut fer les reflexions al respecte.