L'OSCE-PA alerta de les conseqüències polítiques i de seguretat derivades del canvi climàtic

Els problemes derivats del canvi climàtic "poden ser molt importants" i van més enllà dels greus efectes i "trascendència" sobre el medi ambient. Així ho ha recalcat el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, com a concepte destacat dins el fòrum de debat d'aquest dimecres al matí de la XVI sessió de tardor de l'assemblea parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa (OSCE-PA). Aquests problemes estan relacionats amb les catàstrofes ambientals (en augment i que no paren d'elevar les xifres de víctimes mortals), amb la seguretat i amb les relacions polítiques. Per exemple, es calcula que d'aquí a tres dècades es poden produir fins a 1.000 milions de desplaçaments migratoris a causa de la falta d'aigua, fet que afectarà especialment a països del sud-est del Mediterrani. Tot plegat també pot derivar en conflictes entre estats i pot suposar una amenaça per la seguretat, han recalcat els parlamentaris.

Així, el canvi climàtic és una problemàtica latent i que afecta a tots, països rics i pobres, motiu pel qual alguns dels presents han reclamat la necessitat de crear dins de l'OSCE un grup d'experts per potenciar iniciatives legislatives que després es traslladin als estats. De fet, aquest també ha estat el missatge llançat per Ralf Ernst, coordinador de l'OSCE per les activitats econòmiques i mediambientals. Ha definit el canvi climàtic com un multiplicador d'amenaces, motiu pel qual ha ofert ajuda als països per elaborar plans de resposta concrets i locals.

Miquel ha celebrat aquesta iniciativa, tot i que ha exposat que des d'Andorra ja s'està treballant, i molt, per frenar el canvi climàtic. De fet, l'exposició de gairebé mitja hora de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s'ha centrat en mostrar tot el que el Principat fa en matèria de sostenibilitat per complir amb els objectius i convenis internacionals. Treball que quedarà plasmat en el pla sectorial d'infraestructures energètiques i en la llei sobre la transició energètica, que ha de donar caràcter vinculant a totes aquestes polítiques, ha explicat.

Així mateix, el director de l'Oficina del Canvi Climàtic també ha destacat que, en el cas d'Andorra, la problemàtica de les emissions de CO2 es troba sobretot en l'energia (representa gairebé el 95% del total d'emissions), i que és on s'han de centrar els esforços, amb accions relacionades amb la millora de la mobilitat -sobretot incidint en el vehicle elèctric-, l'eficiència energètica en els edificis i les energies renovables. "És aquí on Andorra ha de posar el gros de l'acció climàtica", ha subratllat Miquel.

El que es gasti s'invertirà

En aquest context, la consellera demòcrata i representant de la delegació andorrana a l'OSCE-PA, Meritxell Palmitjavila, ha anunciat davant tots els presents en aquesta sessió de tardor que faran un càlcul de les emissions de CO2 que ha generat el congrés, tenint en compte desplaçaments també fora del país o tots els residus generats que no es puguin reciclar, per traduir-ho en una quantia econòmica. I aquesta, "es compensarà en un projecte de sostenibilitat". Un projecte que no té per què ser nacional i que encara està per decidir. Palmitjavila ha animat a les properes seus a fer el mateix.

Finalment, i durant la jornada d'aquest matí, parlamentaris del Canadà han aprofitat els seus minuts d'intervenció pública per recordar als seus homòlegs espanyols que "l'Estat de dret no és una cosa absoluta" i que cal que estigui legitimat. Han afegit que el conflicte entre Catalunya i Espanya els preocupa i han reclamant "una solució pacífica", tot oferint la seva experiència pròpia (entorn del Quebec).