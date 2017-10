L’OSCE-PA incideix en la necessitat de cooperar sobre ciberseguretat

Més cooperació transnacional i un rol més actiu de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) com a plataforma per buscar les eines necessàries per combatre la ciberdelinqüència, un problema que va en augment. Aquestes són les principals conclusions de la primera sessió celebrada en el marc de la trobada que l’OSCE-PA està duent a terme a Andorra i que va servir per abordar la ciberseguretat. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va intervenir en aquesta sessió de treball, va defensar la necessitat que hi hagi lleis que “vagin més enllà de les de cada Estat”, que s’incideixi en l’educació de la població i que s’impliqui en aquesta lluita contra el cibercrim tant les administracions com les organitzacions no governamentals i també la ciutadania en general.

Espot va destacar que dos instruments molt importants per combatre la ciberdelinqüència són el conveni de Budapest, que Andorra ha ratificat igual que 54 països més, i el protocol addicional, però va incidir també en la necessitat que “es vagi més enllà”. Així, va remarcar que Andorra ha mostrat el seu “compromís ferm en el treball conjunt en aquest àmbit”, i va afegir que és important que “no hi hagi buits” legals als diferents països. A més a més, es va mostrar convençut que el Principat ha de ser “capdavanter” en qüestions de ciberseguretat. Qüestionat sobre el fet que un centenar d’empreses tinguin dades sense protegir, tal com s’ha palesat des d’Andorra Telecom, Espot va destacar que s’han de fer “passos endavant” per constituir una agència que vetlli per la ciberseguretat i que el que cal avaluar és si ha de ser un organisme autònom “o relligat” a una institució ja existent.

En la sessió de treball també hi va intervenir el cap de seguretat d’Andorra Telecom, César Marquina, que va destacar els perills d’internet i com en els darrers anys s’han multiplicat no només els usuaris de la xarxa sinó també els virus i atacs. Així, va recordar que cada dia hi ha més víctimes de cibercrims que naixements i que les pèrdues lligades a aquests delictes augmenten any rere any i els ciberdelinqüents gaudeixen cada vegada més d’una certa tranquil·litat, ja sigui pels buits legislatius o per la dificultat d’atribució del delicte. Per això va destacar com a importants, entre altres eines, la directiva NIS de la Unió Europea perquè es creï una xarxa de col·laboració entre països.

En aquesta setzena sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE –un fòrum multilateral de diàleg en què participen representants d’institucions democràtiques de 57 estats d’arreu del món– hi assisteixen gairebé 400 persones. La trobada, que se celebra per primer cop a Andorra, va començar debatent la necessitat de promoure la seguretat i la cooperació a la zona del Mediterrani. Representants parlamentaris de cada país membre de l’OSCE-PA, entre els quals també alguns que no s’inclouen en el sud d’Europa, van tractar de temes com la crisi dels refugiats o la guerra civil a l’Iraq.