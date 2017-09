Per l’USdA, les hores extres han de ser voluntàries i la compensació lliure

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) està en total desacord amb la mesura aprovada dimecres pel Govern que farà que a partir d’ara siguin els caps dels departaments de l’administració els que decideixin la forma com es compensen les hores extres. Tal com va defensar el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, les hores extraordinàries haurien de ser primer de tot voluntàries. En segon lloc remarca que hauria de ser el treballador el que triés com compensar-les. “Si no, que les facin ells”, va exclamar.

Cal remarcar que fins ara era l’empleat el que decidia lliurement si optava per una compensació econòmica o per acumular dies festius. Davant de tot plegat, Ubach va lamentar que “l’objectiu de DA és retallar els drets dels treballadors de l’administració”. El secretari general de l’USdA va expressar el malestar del sindicat perquè havia donat “tota la confiança a la ministra Descarrega”, però s’ha constatat que “era una tapadora per retallar un cop més els drets de la funció pública”. En aquest sentit va retreure al cap de Govern que posés una “cara amable” per “fer el que volien” amb la reforma de la llei de la funció pública. Això els ha deixat “molt decebuts” perquè no esperaven que la conclusió fos la que hi ha hagut. Ubach va criticar que s’hi hagin introduït aspectes de què no es va parlar en les taules i sense passar per la comissió consultiva “ja es dona per dat i beneït”.

El secretari general de l’USdA va indicar que amb DA “pensàvem que hi podia haver diàleg” però “és la llei de DA, no dels sindicats”. Per això es va mostrar a l’espera dels nous representants polítics que entrin després de les eleccions, ja que la política d’Antoni Martí és “més pròpia del seu homòleg Mariano Rajoy”. Davant de tot plegat, els sindicats de la funció pública van mantenir ahir una reunió per definir les mesures que han de permetre “no deixar passar” la situació a què s’ha arribat.