L’USdA tem que el Codi de relacions laborals comporti més precarietat

Diuen que l’experiència que han tingut amb la reforma de la funció pública, en què s’han trobat amb “sorpreses”, els fa témer que la redacció del nou Codi de relacions laborals pot comportar més precarietat per al treballador. Així ho va manifestar el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, que va dir que estan “profundament preocupats”, perquè el nou text es presentarà en breu als grups parlamentaris i els sindicats desconeixen si les esmenes que ells han presentat han estat o no acceptades. La crida la fan ara precisament per això, perquè volen veure el text que és en mans del grup de DA, que és el que tira endavant el nou Codi de relacions laborals, abans que es presenti a la resta dels grups parlamentaris.

Els representants dels treballadors consideren que algunes de les esmenes presentades per l’USdA són importants per no caure en aquesta precarietat. Es refereixen a l’establiment obligatori de dos dies de festa setmanal per al treballador del sector privat i un cap de setmana lliure al mes per gaudir de l’acostament familiar. Consideren que la proposta sobre el descans de maternitat és una altra qüestió a tenir en compte si es vol acostar als codis de relacions laborals dels països europeus. Recordem que l’USdA proposa 46 setmanes de baixa per maternitat amb el 100% del salari o 56 setmanes amb un 80%. A més reserva per al pare deu setmanes per llei. També preveu l’opció de dividir la baixa de maternitat en tres parts iguals. Una per a la mare, una per al pare i la tercera a escollir per qualsevol dels dos progenitors. A més proposa l’ajuda de 125 euros per fill fins a la majoria d’edat.

Per altra banda, insisteixen a no abaratir l’acomiadament i esborrar que sigui lliure, va manifestar Ubach.

Segons el secretari general de l’USdA, “el mateix Govern que ha presentat les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat no pot contradir-ne el contingut”, i recorda que aquest llibre blanc feia recomanacions en matèria de relacions laborals, com és el cas de la conciliació.

També recorden la necessitat que figuri en el text que entre dos torns laborals hi hagi un termini mínim de dotze hores. “El que volem és aconseguir que el Codi de relacions laborals sigui un referent i estigui alineat amb les lleis socials i laborals europees”, va comentar Ubach.

Salaris més alts

Des dels sindicats temen que el grup parlamentari i el Govern de DA “rebaixin els salaris i les condicions laborals a una precarietat més gran i que l’acomiadament sigui encara més barat”, va dir Ubach.

El representant dels treballadors recorda que s’ha demanat un increment salarial de tots els treballadors del sector privat. En aquest sentit, el president de la petita i mitjana empresa, Marc Aleix, va explicar la necessitat d’establir una graella salarial per categories. “Aquí només està establert el salari mínim, i entre altres qüestions és inadmissible que a un treballador andorrà sí que li puguis pagar aquest salari base i per a un de fora hagi de ser 200 o 300 euros més”, va dir Aleix.

Des de la PIME són força crítics amb la manera com s’ha portat la reforma del Codi de relacions laborals. Aquest col·lectiu d’empresaris no hi ha aportat cap esmena perquè no volen participar en el que consideren que és “un retoc per sortir de casa”.

La PIME critica que no se’ls hagi convocat per reunir-se i parlar sobre la qüestió. “Ens diuen que aportem esmenes a un text que ells ja tenen i que no s’adequa gens a la realitat”, comenta Aleix.

Des de la petita i mitjana empresa consideren que per fer la reforma laboral s’ha d’estudiar quina és la realitat. Per aquest col·lectiu d’empresaris, això passa per fer un estudi del cost de la vida, de l’habitatge i de la formació professional, entre d’altres.