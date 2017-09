Madrid estudia si és segur autoritzar els vols amb GPS a l'aeroport Andorra-La Seu

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, s’ha reunit aquest dimarts amb el ministre de Foment espanyol, Íñigo de la Serna, per tractar sobre els avenços en el procés de certificació de l’aeroport d’Andorra-La Seu per acollir operacions de vol instrumental amb GPS. La reunió ha servit per refermar la voluntat del ministeri espanyol de tirar endavant el projecte, tot i que la seva culminació es pot allargar a causa de la seva complexitat i en funció de si es pot garantir la seguretat del sistema. El que sí que s'ha conegut és que Aeroports de Catalunya va presentar el juliol passat un estudi aeronàutic sobre la millora de l'operativitat en condicions de baixa visibilitat, que actualment està sent analitzat per l’Agència Estatal de Seguretat Aeroportuària (AESA) i per l'agència espanyola de navegació aèria, Enaire, per determinar si es garanteix el compliment dels estàndards internacionals de seguretat en aquestes operacions.

Gilbert Saboya i Íñigo de la Serna han mantingut una reunió a Madrid per avançar en el projecte de dotar l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell d'un aparell GPS per millorar l'operativitat en condicions de baixa visibilitat, cosa que facilitaria que la infraestructura pugui acollir vols comercials. Actualment, la pista de vol de l'aeroport només està verificada per a operacions visuals, cosa que impedeix que sigui operativa els dies de baixa visibilitat.

Segons han informat els dos governs en els seus respectius comunicats, la trobada dona continuïtat a la voluntat expressada pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el mes de maig passat, d'impulsar el projecte. Amb tot, no s'ha parlat de quan podria ser una realitat perquè es tracta d'un projecte complex, ja que seria la primera vegada que a Espanya s'implementa una aproximació de vol amb suport GPS en una pista verificada com a visual i en un entorn orogràfic molt complex.

El ministre De la Serna ha informat a Saboya que el gestor de l'aeroport, Aeroports de Catalunya, va presentar el mes de juliol un estudi aeronàutic perquè l'aeroport pugui certificar-se per a operacions de vol instrumental amb GPS. L'informe està sent analitzat "de manera intensa i coordinada" per l’Agència Estatal de Seguretat Aeroportuària (AESA) i per l'agència espanyola de navegació aèria, Enaire.

Segons el ministeri espanyol, és necessari fer un anàlisi exhaustiu de l'informe des del punt de vista de la seguretat, per assegurar si es garanteix el compliment dels estàndards internacionals de seguretat en aquestes operacions. En aquest sentit, els dos ministres consideren que la prioritat és aquesta garantia de seguretat, i han acordat seguir treballant amb la màxima coordinació en el projecte.