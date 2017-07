Mandicó: “La Copa del Món podria fer-se a l’Àliga, però seria l’última”

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va advertir ahir que els dies van passant i si es retarda l’inici de les obres de la plataforma de Soldeu tot anirà en contra i serà més difícil tenir l’escenari preparat per a la Copa del Món del 2019, “i arribarà un moment que no serà viable o materialment possible fer-la”. Mandicó va reconèixer que la pista l’Àliga, al Tarter, podria acollir la Copa del Món, “però seria l’última que faríem si no complíssim els compromisos que hem agafat, perquè les finals d’una Copa del Món tenen la seva importància i s’han de fer en les màximes condicions possibles”.

Mandicó va manifestar que ara s’està a l’espera de rebre totes les autoritzacions i quan es tinguin es començarà a treballar per construir la plataforma i l’aparcament a Soldeu. Mandicó va advertir que fins ara han demostrat “amb molta serietat” que poden fer “tot el que hem dit a la FIS”, i per tant si aquesta vegada els terminis de les obres no es compleixen “pot perillar” una futura Copa del Món al territori andorrà.

Segons Mandicó, el recurs que té previst presentar Joan Viladomat, com a soci majoritari de Saetde, contra la declaració d’interès nacional de la plataforma no ha de trencar necessàriament el calendari de les obres.

MANTENIR LA MARCA

La plataforma de Soldeu ha estat la gota que ha fet vessar el got pels interessos de les dues societats que exploten Grandvalira, i dilluns passat es va acordar la dissolució de la marca i de la societat que la gestiona, Nevasa. El cònsol encampadà, Jordi Torres, va manifestar que no s’esperarà als dos anys que marquen els estatuts per dissoldre Nevasa, ja que a partir d’ara els dos gerents que nomenaran Ensisa i Saetde i el director general de Nevasa començaran a treballar per “aprimar” la societat que gestiona la marca traient responsabilitats. Torres va assenyalar que les centrals de reserva i tot el procés de dades s’haurà de dissoldre, i cada societat ho podrà absorbir per anar creant ja les pròpies centrals de reserva. Els dos gerents i el director general de Nevasa també hauran de decidir el futur de la trentena de treballadors de Nevasa.

Torres també va manifestar que en l’assemblea de dissolució de dilluns passat es va mostrar la voluntat de mantenir la marca Grandvalira i el forfet conjunt entre les dues societats. El cònsol d’Encamp va dir que aquesta voluntat venia amb més força des d’Ensisa, però que dins de Saetde, i amb el 34% d’accions, el Comú d’Encamp també aposta per mantenir la marca i el forfet conjunt, tot i que a partir del 2019 aquest serà més car perquè se sumarà al forfet que cada societat vengui per separat. “Som conscients que el món de l’esquí a Encamp és Saetde, i el Comú s’afegirà a tot el que s’hi acordi.”

En aquest sentit, Ensisa aposta per mantenir la marca i perquè aquests dos anys es trobi la solució “amb una entesa”, va dir Mandicó.

Segons el cònsol d’Encamp, “el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, tampoc es mostra tancat a mantenir la marca Grandvalira i el forfet conjunt”. Per tant, és a partir del maig del 2019, que és la data límit marcada pels estatuts per dissoldre Nevasa, que es podria trobar un escenari amb dues societats, Ensisa i Saetde, totalment separades. Cadascuna gestionaria els seus forfets per separat, amb centrals de reserves pròpies, però també podrien tenir un abonament conjunt (més car que l’actual) i mantenir la marca Grandvalira. El que no es té previst és la separació física, que suposaria retirar el telecadira del pla de les Pedres.

Les minories pregunten a Jordi Torres

Liberals d’Andorra+Inde-pendents (LdA+I) i Partit Socialdemòcrata+Indepen-

dents (PS+I) han demanat al cònsol major d’Encamp quin és el seu posicionament en relació amb la dissolució de Grandvalira impulsada per Saetde. També posen en relleu “les conseqüències evidents i directes que ha provocat sobre els interessos de la nostra societat Saetde, o sigui, sobre la parròquia”. Torres, però, ja va deixar clar que la