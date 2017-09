Maria Ubach visitarà Noruega per parlar de l'accés al mercat interior de la Unió Europea

Una delegació andorrana encapçalada per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, visitarà pròximament Noruega per tal d’intercanviar experiències amb el ministeri d’Exteriors d’aquest país i conèixer de primera mà quin és el procediment d’implementació del cabal europeu que Noruega segueix, ja que participa en l’Espai econòmic europeu. Així ho han acordat el cap de Govern, Toni Martí, i la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en la trobada que han mantingut aquest dimarts a Nova York. D'altra banda, Ubach s'ha entrevistat amb la seva homòloga a Liechtenstein, Aurelia Frick, per parlar de l'estat de les negociacions amb Europa, i també amb el ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Ioannis Kasoulides, amb el qual han celebrat la imminent signatura del conveni de doble imposició entre Andorra i Xipre, prevista per als pròxims mesos.

Noruega, amb Liechtenstein i Islàndia formen part de l’Espai econòmic europeu i conjuntament amb Suïssa formen el secretariat de l’Associació europea de lliure comerç (EFTA). L’acord d’associació que està negociant Andorra amb la Unió Europea preveu un règim similar amb l’adoptat en aquests països.

La bilateral mantinguda amb Noruega s’inscriu en el conjunt de reunions previstes en l’agenda del cap de Govern i de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la seva estada a Nova York en el marc de la cimera de les Nacions Unides, amb països inclosos dins l’EEE.

Així, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i la seva homòloga a Liechtenstein, Aurelia Frick, s’han trobat aquest dimarts en reunió bilateral durant la qual ha conversat àmpliament al voltant de l’estat de les negociacions amb Europa. En aquest sentit, Ubach ha explicat a la seva homòloga, la voluntat d’Andorra d’establir un marc de col·laboració amb l’Associació europea de lliure comerç (EFTA) per tal d’establir un intercanvi d’experiència i informació al voltant de la implementació del cabal de la Unió Europea.

D'altra banda, Ubach també s’ha pogut reunir amb el ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Ioannis Kasoulides, amb el qual han coincidit en el marc del debat general de l’Assemblea de les Nacions Unides. Els dos ministres han celebrat la imminent signatura del conveni de doble imposició entre Andorra i Xipre, prevista per als pròxims mesos i han manifestat la voluntat de treballar en l’intercanvi de sinergies en l’àmbit de la diversificació econòmica i empresarial.