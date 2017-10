Marsol confirma que quatre empreses han presentat propostes per ubicar el casino a Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha manifestat que hi ha quatre empreses interessades en instal·lar el casino a la parròquia d’Andorra la Vella i creu, per tant, que la capital té molts números d’acabar acollint aquesta infraestructura. Només una d'aquestes optaria per fer-lo al Centre de congressos, i les altres tres també haurien presentat propostes “súper cèntriques”. Marsol ha qualificat les propostes com de “serioses, importants i atractives” i creu, per tant, que això consolida la parròquia com a seu del casino. A més, ha defensat que aquesta infraestructura ha de ser “un punt d’atracció per si sol” i que Caldea ja ho és i, per tant, defensa que el Govern ha de tenir en compte aquest aspecte. Marsol ha fet aquestes manifestacions arran de l’aprovació d’una addenda al contracte amb les societats adjudicatàries del concurs nacional relatiu a l’adjudicació d’un dret de concessió sobre el Centre de congressos per tal d’ubicar-hi un casino. Les tres empreses que van ser escollides podran optar a 180 metres quadrats més a la plaça del Poble, a banda de 80 metres més per fer-hi una terrassa, i de 100 places d’aparcament. Des del PS+Independents s’hi han mostrat en contra ja que consideren que no només s’hipotequen places d’aparcaments sinó que també es perd un espai públic important a la plaça del Poble i des de Cd’I+Liberals hi han votat a favor d’aquesta addenda perquè pot “donar més punts” a les empreses.

(Seguirà ampliació)