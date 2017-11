Marsol defensa els projectes del casino que aposten per la capital

Ahir es va procedir a l’obertura de les ofertes que s’han presentat al concurs per obtenir la llicència per instal·lar i explotar el casino. Això ha permès conèixer els detalls de cadascuna de les ofertes, i el nombre d’ubicacions que ha presentat cadascun dels nou grups empresarials.

Segons va explicar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, s’han plantejat quatre propostes per ubicar-se a la capital. D’aquestes, dues són a l’avinguda Meritxell, una al Prat de la Creu i una altra al centre de congressos. Marsol va destacar que un dels projectes, ubicat entre l’avinguda Meritxell i Prat de la Creu, preveu una plaça pública. Aspectes com aquest creu que haurien de ser valorats pel Govern. La mandatària d’Andorra la Vella va defensar la ubicació de l’equipament en aquesta parròquia i va reiterar la necessitat de distribuir els punts d’atracció en diferents zones del país al mateix temps que va insistir que “Andorra la Vella en necessita”.

Algunes empreses ja han fet pública la seva decisió de presentar oferta, com és Jocs SA, una empresa 100% andorrana que ha tancat un acord amb l’operador tecnològic Novomatic i que hauria presentat dos emplaçaments: Caldea i un edifici de nova creació al carrer Prat de la Creu, al terreny de l’antic skate park. També el Grup Cierco va anunciar que ha presentat una oferta amb el grup francès Partouche, i que vol ubicar el casino en la parcel·la de l’antic hotel Sàlvia de l’avinguda Meritxell. Altres grups que haurien presentat ofertes són Lucien Barrière, Casinos d’Àustria, Sithel, Cirsa i del grup asiàtic ARC Resorts.