Marsol descarta el projecte de pas soterrat a la Rotonda

L'estudi de viabilitat encomanat pel comú́ d'Andorra la Vella determina que la construcció́ d'un pas soterrat per al trànsit a la Rotonda és "viable i assumible". Tot i això, dues entrades a aparcaments particulars situades al carrer Prat de la Creu han comportat que la cònsol major, Conxita Marsol, hagi declarat el projecte ara per ara "descartat". Aquests aparcaments es veurien inutilitzats al estar just a la sortida del pas soterrat i, segons Marsol, el soterrament no és "tan necessari com per arribar a plantejar un conveni amb els propietaris".

El consistori ara està a l'espera de l'estudi del projecte d'unió de la part baixa i alta de l'avinguda Meritxell que, segons Marsol, podria aportar altres opcions per facilitar el pas de vianants, com un pas elevat per a vianants o utilitzar el pont actual fent algun canvi de circulacions.

El projecte de soterrament del trànsit a la Rotonda queda descartat a causa de dues entrades d'aparcament, situades al carrer Prat de la Creu, que quedarien inutilitzables si es condicionés el pas soterrat en aquesta zona. Els pàrquings són d'habitatges particulars i compten amb una vintena de places.

La cònsol major, Conxita Marsol, considera que el projecte no és "tan necessari com per arribar a plantejar-se un conveni amb els propietaris" i que, per tant, queda de moment en 'standby'. A part d'aquesta circumstància que frena el projecte, Marsol assegura que l'estudi de viabilitat del pas soterrat confirma que és viable i es podria executar a un preu "sostenible": 1.600.000 euros.

El consistori queda ara a l'espera de l'estudi del projecte de l'avinguda Meritxell, que "podria aportar noves solucions per facilitar el pas de vianants de la part baixa a la part alta de l'avinguda Meritxell sense implicar un soterrament", indica Marsol. Altres opcions que es podrien estudiar són un pas elevat per a vianants o l'ús del pont actual fent algun canvi de circulacions.