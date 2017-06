Marsol es mostra "encantada" amb el projecte del Fener tot i el dèficit d'aparcament durant les obres

El Comú de la capital veu amb bons ulls el projecte comercial d'iniciativa privada que es vol impulsar a l'aparcament del Fener. El terreny pertany a la família Babot i el contracte de lloguer de l'aparcament es renova d'any en any, de manera que poden començar la construcció del centre comercial dins dels terminis que han fixat, en dos o tres anys.

La mateixa família Babot ha explicat, aquest dimarts en roda de premsa, que la voluntat és construir "un centre comercial ampli, lluminós i amb 700 places d'aparcament". El president de Boulevard Fener, Joan Babot, ha detallat que es tracta d'un projecte pensat per afavorir la zona comercial, tenint en compte que es troba al costat de la via més transitada del país i en ple centre. A més, espera que el nou centre sigui vist amb bons ulls tant pels veïns com per Vivand i Mertixell, ja que considera que és un projecte positiu per tot el país, que afavorirà tot el comerç en general.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assegurat que estan "encantats" amb el projecte i que els ajudaran amb tot el que puguin. La cònsol considera que es tracta d'una bona notícia, d'una banda perquè permetrà consolidar i doblar les places d'aparcament a la zona, i en aquest sentit ha celebrat que el privat tingui la voluntat de construir un aparcament soterrat, i perquè es tracta d'una inversió privada que demostra que s'està reactivant l'economia. A més, ho veu com el primer exemple que les mesures posades en marxa per facilitar la creació d'aparcaments estan funcionant.

Marsol també ha recordat que per tirar endavant l'obra caldrà fer una cessió obligatòria del 15%, i que aquesta cessió "es pot fer de moltes maneres", deixant entreveure que es podria arribar a fer un acord público-privat per trobar "la millor solució" en relació a la gestió del futur aparcament soterrat.

Finalment, la cònsol ha indicat que aquest projecte ajudarà a consolidar aquesta zona d'Andorra la Vella, tenint en compte que queden molts pocs espais en zona urbana que encara s'hagin de desenvolupar. L'únic aspecte negatiu serà el dèficit de places d'aparcament que patirà la zona durant el període de construcció del centre comercial, però Marsol s'ha mostrat convençuda que d'aquí a tres anys ja hauran pogut consolidar més places a la parròquia, de manera que espera que no sigui un inconvenient.