Marsol reconeix que l'avinguda Meritxell necessita unes obres "intenses" per millorar la seguretat

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella segueixen treballant en un projecte per millorar la seguretat per protegir-se d'atemptats als dos principals eixos comercials del país, l'avinguda Carlemany i l'avinguda Meritxell. En el cas d'Andorra la Vella, tal com ha assegurat la cònsol major, Conxita Marsol, les obres començaran la primavera vinent, i s'allargaran durant els mesos d'"abril, maig, juny, i fins i tot juliol", coincidint també amb el projecte d'embelliment de l'avinguda. Seran unes obres "intenses", ha manifestat, i ha demanat "molta paciència als ciutadans i comerciants de la zona". La cònsol ha reconegut que s'ha de fer "molta més feina" que a Escaldes, sobretot "perquè no tenim voravies i tot està enquitranat". Pel que fa a la tipologia de mesures que es duran a terme, es treballa en un projecte que eviti al màxim les molèsties als vianants. "La seguretat és necessària però tampoc es tracta d'engabiar-nos", ha opinat Marsol.

El passat més d'agost el director de la policia, Jordi Moreno, i les cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Trini Marín i Conxita Marsol, es van reunir per començar a treballar en com incrementar les mesures de seguretat a les principals vies comercials del país, les avingudes Meritxell i Carlemany. D'allà en va sorgir l'acord d'encarregar un projecte conjunt, que ja s'està ultimant, tal com ha informat Marsol. En el cas d'Andorra la Vella, Marsol ha reconegut que caldrà fer un treball "intens", perquè estan "molt pitjor" que a Escaldes. "Hi ha molta més feina" a fer, ha afegit.

Les mesures de millora de la seguretat es van pactar arran de l'atemptat que es va produir a Barcelona, aquest mes d'agost, on un home va circular pel mig de les Rambles atropellant a la multitud. En el cas d'Andorra la Vella es volen començar les obres passat Pasqua, coincidint també amb el projecte d'embelliment de l'avinguda Meritxell. "Volem aprofitar molt bé abril, maig, juny, i fins i tot juliol", ha informat la cònsol, que ha demanat "molta paciència als ciutadans i comerciants de la zona". Però "és necessari perquè no tenim voravies i tot està enquitranat, mal enquitranat", ha lamentat. Per exemple, s'ha de rebaixar el nivell per poder posar les voravies.

Pel que fa al contingut del projecte, encara estan a l'espera del definitiu però la cònsol confia que es pugui arribar a un punt intermedi. "La seguretat és necessària però tampoc es tracta d'engabiar-nos". S'han estat estudiant projectes de diverses ciutats, com per exemple Washington. La idea és aconseguir uns dispositius "discrets, transparents i que només s'activin en moments de necessitat", però que no siguin un destorb físic ni per a la imatge. Poden ser mesures diferents a les que aplicarà Escaldes perquè cada comú té les seves necessitats, ha plantejat la mandatària comunal.

L'accés a l'E.Leclerc, en 'stand by'

D'altra banda, i preguntada per si s'ha avançat en l'obertura d'un accés al carrer Josep Rossell Calva per al supermercat E.Leclerc, Marsol ha assegurat que no té notícies dels propietaris, tot i que ja saben "fa més d'un any" que l'actual situació (entrada des de Meritxell) és provisional. Se'ls ha recordat que quan comencin les obres hauran de tenir solucionat l'accés, que "és molt fàcil de fer", al parer de la cònsol. De fet, quan es reprenguin els propers mesos les obres del 'The Cloud' (concretament l'enderrocament de l'edifici actual) "ja tindran problemes", ha alertat.