Marsol respon que l’estand no és car perquè es reaprofitarà

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va confirmar que el preu de l’estand del Comú a la fira de la capital puja a uns 77.000 euros. Amb tot, va remarcar que no tot aquest import és imputable a l’estand ja que es tracta de mobiliari que després es reutilitzarà en el projecte per embellir l’avinguda Meritxell i Carlemany, com poden ser bancs i papereres, entre d’altres. En aquest sentit, Marsol va explicar que normalment la despesa de l’estand pujava a uns 15.000 o 20.000 euros i que aquest any el cost real oscil·larà entre els 22.000 i 23.000 euros, ja que la resta d’inversió s’aprofitarà per a l’avinguda, fins i tot el granit, va dir la cònsol. “Per tant, no és tan car l’estand en si”, va remarcar.

Marsol va recordar que aquest any el que es vol fer amb l’estand és mostrar com quedarà l’eix comercial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany un cop enllestit l’embelliment. La mandatària considera que és “una bona oportunitat” aprofitar la fira, on “hi passa tot Andorra”, perquè els ciutadans “es facin la idea de com serà l’avinguda Meritxell” un cop enllestides les obres, que són un dels projectes més importants d’Andorra la Vella.

La cònsol major de la capital va rebatre les crítiques del conseller de la minoria de CdI+LdA al Comú de la parròquia Víctor Pintos assegurant que no és cert que la majoria demòcrata que ella encapçala faci moltes accions de cara a la galeria. Així va exposar que “tot el que fem és de cara a les necessitats que té la parròquia, que venen de fa molts anys” perquè “les polítiques socialdemòcrates i d’algun altre partit, com al que s’ha presentat el senyor Pintos en coalició, no han fet la feina que des del meu punt de vista tocava”. Així va defensar que a banda de treballar per la “bona imatge de la parròquia” el seu equip està fent “moltes obres que no són de cara a la galeria, com les separatives”, uns treballs que costen molts diners però que no es veuen ja que queden amagats.

També va assegurar que l’oposició té tota la informació “que li correspon”, encara que és la junta de govern la que té certes facultats. I va apuntar que Pintos fa dos anys que es queixa sobre aquesta qüestió però que això és el que toca fer a la minoria.