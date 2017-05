Martí assegura que "s'ha avançat molt" en l'autorització per implantar el GPS a l'aeroport d'Andorra-La Seu

El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat aquest dimecres després de trobar-se al Palau de la Moncloa de Madrid amb el president espanyol, Mariano Rajoy, que la trobada ha representat "un abans i un després" perquè "hem avançat molt" referent a l'autorització per part espanyola de l'homologació del sistema GPS per a les maniobres d'aterratge i enlairament a l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell. Ha explicat que actualment s'està treballant en uns estudis tècnics que poden estar acabats a principis d'estiu i que, a partir d'aquí, podria arribar aquesta autorització del govern espanyol. Així, les companyies insterressades en operar en aquesta instal·lació podrien començar a fer-ho. Els dos mandataris han abordat altres qüestions d'interès, com ara l'acord d'associació amb la Unió Europea o la candidatura andorrana a la Cimera iberoamericana del 2020.

(Seguirà ampliació)