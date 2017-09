Martí defensa la constitucionalitat de les lleis de transferències i competències i diu que té informes que ho avalen

Durant la primera sessió del debat d’orientació política el cap de Govern, Toni Martí, no ha volgut defugir la polèmica dels últims dies en relació a l’informe encarregat pel comú de Sant Julià de Lòria sobre la constitucionalitat dels dos projectes de llei de competències i transferències. “El Govern està convençut de la constitucionalitat d’ambdós projectes de llei”, ha afirmat Martí, que també ha indicat que està en disposició de presentar els informes pertinents que ho avalen. El màxim dirigent de l’executiu ha afirmat que si mai es discutís la constitucionalitat de les lleis “es resoldria a favor dels projectes”. El cap de Govern també ha indicat que la reforma de les dues lleis, a més de donar resposta a unes necessitats pròpies del país, també s’inscriu en les previsions de la Carta Europea d’Autonomia Local. “Complir amb aquesta carta és també una manera d’adequar l’estructura territorial del nostre país a uns estàndards de qualitat”, ha dit.

El cap de Govern també ha indicat que la reforma de les dues lleis, a més de donar resposta a unes necessitats pròpies del país, també s’inscriu en les previsions de la Carta Europea d’Autonomia Local. “Un cop aprovades aquestes lleis, Andorra podria aixecar les reserves que manté sobre alguns articles de la carta, amb l’única excepció de l’article que es refereix a l’accés directe de les entitats locals als mercats de capitals”, ha dit. Segons Martí, les dues lleis garanteixen la sostenibilitat de finances públiques de l’estat andorrà en conjunt, així com també permet impulsar una actualització del marc competencial i la possibilitat de desenvolupar el pla d’infraestructures energètiques, el pla d’infraestructures verdes o futures escoles.

Martí també ha volgut insistir que la reforma “té més abast que la clarificació competencial i el disseny d’un nou règim de transferències als comuns”. En aquest sentit, ha recordat que, fruit de l’acord que van signar els comuns i el Govern l’abril del 2014, s’han tirat endavant lleis per aixecar les limitacions a la destinació de les transferències i permetre que els comuns poguessin reduir endeutament, com ara la modificació de la llei general d’ordenació del territori i urbanisme, que permetrà al Govern disposar de sòl per a plans sectorials o equipaments més àgilment, així com la llei de col·laboració entre els comuns, que fomentarà mancomunar serveis entre administracions, reduint els costos i evitant duplicitats.

Pel que fa a les dues reformes que es volen aprovar, Martí ha recalcat que s’han introduït nous criteris, a part de la partida de repartiment a parts iguals, de la partida de població i de la partida de territori. Aquests nous criteris són, tal com ja s’havia indicat, una partida demogràfica, una altra en funció de les pernoctacions, una partida en funció de les inversions sostenibles que facin els comuns, una partida en funció del compliment dels compromisos adquirits pel que fa a la separativa d’aigües i elaboració del cadastre, i finalment una darrera partida solidària amb els comuns que tinguin una situació financera més complicada.

Finalment, el cap de Govern també ha indicat que “preferiblement” abans del final d’aquesta legislatura s’hauria de modificar la Llei de finances comunals. “Actualment hi ha taxes comunals que graven exageradament infraestructures nacionals que beneficien la parròquia que les acull i que percep el tribut”, ha justificat.

El grup liberal manté el mateix posicionament

Un cop ha acabat el discurs de Martí, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, ha explicat que “aprovar o no les lleis està en mans de tots, no només del grup liberal”. Pintat ha ressaltat que tenen “la mateixa actitud que ja li havíem traslladat al cap de Govern”. Seguidament, però, ha deixat clar que ell no és jurista i que no vol fer valoracions que no li pertoquen. “Per això ja hi ha gent que ho està fent”, ha dit. Per acabar, el president del grup parlamentari ha indicat que a ningú li agrada votar temes que siguin inconstitucionals, “ni a la majoria ni a l’oposició”. En aquest sentit, s’ha emplaçat a la segona sessió del debat d’orientació política d’aquest dijous per detallar el posicionament: “Demà en parlarem i en continuarem parlant”.