Martí desitja que "s'estabilitzi" la situació a Catalunya

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que espera que la situació que es viu a Catalunya es pugui "solucionar en positiu" i ha reiterat que confia en què aquest sigui un acord "de normalitat dins el marc constitucional". El cap de Govern ha reiterat la "preocupació" per la situació que s'està vinvint a l'estat veí del sud i que desitja que "s'estabilitzi la situació". Martí ha recordat les relacions "molt bones" que Andorra té amb Espanya i també la relació de "bon veïnatge" amb Catalunya i, quant a com avanci la situació a partir d'ara, ha respost que estan atents però que no pot "prejutjar" quina serà l'evolució del que pugui "passar les properes hores".