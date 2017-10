Martí destaca la seguretat com a pilar de la qualitat de vida al país

El cap de Govern, Antoni Martí, va manifestar a la presidenta de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), Christine Muttonen, la satisfacció que representa per a Andorra acollir la reunió de tardor d’aquest organisme internacional. Martí, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va rebre ahir la presidenta de l’OSCE PA, que ja es troba al Principat amb motiu de les sessions de treball, que se celebraran entre el 3 i el 5 d’octubre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, sota el títol Seguretat a l’espai de l’OSCE: nous reptes, noves tasques.

Martí va afirmar davant Muttonen que els motius de discussió de la reunió de tardor, la seguretat, la lluita contra el canvi climàtic i l’educació, són, ara per ara, prioritats per al Govern. Així, Martí va destacar que la seguretat a Andorra ha estat tradicionalment un dels pilars de la qualitat de vida del país. De la mateixa manera va reiterar el compromís d’Andorra en aspectes de seguretat mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic, amb accions decidides per a l’impuls de la transició energètica. En el mateix sentit, Martí va explicar a la presidenta de l’OSCE PA el projecte d’incloure una assignatura relativa als drets humans i als principis i valors democràtics en el sistema educatiu andorrà.

La reunió de tardor s’inaugura avui amb l’obertura del síndic general, Vicenç Mateu, i amb les intervencions de la presidenta de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE, Christine Muttonen, i del cap de Govern, Antoni Martí. Durant tres dies es reflexionarà sobre la seguretat dins l’espai OSCE des de diferents àmbits.

Així, en la primera sessió, prevista per a avui, diversos ponents, entre ells el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, debatran al voltant de la seguretat cibernètica. En la sessió de dimecres s’abordarà la seguretat ambiental i el canvi climàtic, amb la intervenció de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En la darrera sessió de treball de dijous, l’àmbit de discussió girarà al voltant del foment de l’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament, en una taula en què participarà el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover.