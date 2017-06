Martí, disposat a intervenir en la crisi Saetde-Ensisa si l’hi demanen

L’executiu no té de moment la intenció d’intervenir en la crisi oberta després que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, demanés iniciar el procés de liquidació de Nevasa, un fet que comportaria la fi de Grandvalira. No obstant, el cap de Govern, Antoni Martí, que va incidir en la necessitat de “retrobar el clima de confiança mútua entre Saetde i Ensisa”, va assegurar ahir que “si em demanen d’intervenir ho faré”, però “no per criticar cap decisió”.

Així mateix, el cap de Govern va incidir en la “importància que es facin les coses en benefici de tots” i va insistir que des de l’executiu es dona suport a qualsevol iniciativa de qualsevol parròquia.

D’altra banda, i interpel·lat sobre els dubtes en relació amb si el projecte de la plataforma compleix amb els requisits establerts a la llei del sòl per ser declarat d’interès nacional, Martí es va limitar a respondre que “soc a Canillo convidat pel cònsol”.

Per la seva part, el ministre de Turisme, Francesc Camp, considera que “pensar que Andorra pot continuar sent competitiva pel que fa a esquí sense la marca Grandvalira és erroni”. En aquest sentit va destacar que el país “necessita Grandvalira” i va afegir que “no vull ni pensar” les conseqüències que podria tenir per al Principat la desaparició del domini esquiable perquè serien “molt negatives”.

Així, Camp va recordar que aquesta és una marca consolidada i de prestigi i que el domini esquiable és dels més importants del sud d’Europa, a banda que ocupa la quinzena posició mundial pel que fa a forfets amb una evolució a l’alça (es trobava a la posició 19 fa tres anys). A més va remarcar que la motivació per anar a esquiar al domini està lligada a les seves característiques, com són els quilòmetres de pistes que ofereix. Per tant va subratllar que si Grandvalira “es perd podem perdre esquiadors”, motiu pel qual afirma que “seria un error greu no reconsiderar” el trencament. De fet, el ministre vol pensar que la demanda de dissolució de Nevasa “és una decisió presa a cop calent” i que Saetde la “reconsiderarà”.

Camp també va retreure les valoracions dels grups de l’oposició, que culpen el Govern de tots els fets greus que succeeixen, va dir. Per rebatre aquesta afirmació el ministre va recordar que en els últims sis anys Andorra Turisme ha invertit 20 milions d’euros per comunicar el producte de la neu, un fet que ha beneficiat Vallnord però principalment Grandvalira. Això demostra, va defensar, que el Govern aposta per la neu i que la considera un “producte prioritari”.

Des d’Ensisa, la societat explotadora de Soldeu-el Tarter, el director general, Conrad Blanch, va lamentar l’actual situació però es va mostrar confiat que “un acord és possible”. Blanch, que va afirmar desconèixer “les raons de fons” per les quals Joan Viladomat ha plantejat la dissolució de Nevasa, va assegurar que Ensisa farà “tots els possibles” per evitar el trencament i perquè la marca pugui continuar. “Tenim dos anys per endavant i crec que tenim temps perquè es pugui parlar de totes les coses i perquè totes les aspiracions legítimes de cada part es puguin considerar”, va assegurar Blanch.

Precisament, des de Grandvalira es va fer públic un comunicat recordant que si la junta extraordinària de Nevasa, que s’ha de convocar en trenta dies, ratifica l’acord ferm d’extinció, aquest no tindrà efecte fins al 31 de maig del 2019, de manera que fins aquell moment la societat “no es trobarà en situació de liquidació” i, per tant, fins d’aquí dos anys Nevasa podrà seguir operant amb el forfet conjunt de Grandvalira.

D’altra banda, els denominats Grandvaliralovers van iniciar dimecres una campanya a través de la plataforma Change.org per demanar que Grandvalira no es trenqui, iniciativa que, al tancament d’aquesta edició, ja havia superat el miler de suports.

El PS posa en dubte la legalitat de la declaració

El conseller general del PS Pere López ha presentat una pregunta perquè l’executiu expliqui en la propera sessió de control per què considera correcta la declaració com a projecte d’interès general de la construcció d’una plataforma esquiable i d’un aparcament soterrat a Soldeu, malgrat que la instal·lació no compleix els requisits que marca la legislació per tenir aquesta consideració.

I és que des del PS es qüestiona obertament que aquesta decisió del Govern segueixi els preceptes establerts en la Llei d’ordenament del territori i urbanisme i es busca així aportar llum als molts interrogants que ha aixecat aquesta actuació, preocupació agreujada després de l’anunci de la voluntat de Saetde, un dels dos socis de la marca Grandvalira, de demanar la dissolució de Nevasa.

L’inici de la plataforma, al juny

Els treballs de construcció de la plataforma esquiable al peu de la pista Avet i l’aparcament soterrat, que tindran un cost de 24 milions d’euros, arrencaran aquest mateix mes de juny i duraran divuit mesos. Així ho van explicar ahir el cònsol major de Canillo i president d’Ensisa, Josep Mandicó; el director general de la societat, Conrad Blanch, i l’arquitecte del projecte, Lluís Viu, en la reunió pública per presentar la iniciativa celebrada ahir al Palau de Gel després que dimecres es tanqués l’acord amb Casa Calbó, que ha cedit el dret de superfície per 99 anys a raó d’un euro anual. La plataforma, “indispensable” perquè l’Avet pugui acollir proves de la Copa del Món, segons Blanch, té una superfície de 17.000 metres quadrats.