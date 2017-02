Martí diu que la justícia ha d'actuar amb llibertat i que la situació de Gil i Torrentallé li "sap greu"

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat, sobre la detenció dels excònsols de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil i Manel Torrentallé, que “Andorra és un estat de dret” i que la justícia “ha de fer la seva feina” i que el paper dels polítics ha de ser fer que pugui actuar “amb llibertat”. Ha recordat que es tracta d’un procés judicialtitzat i que més enllà d’aquesta constatació seria “poc prudent” per part seva “fer més declaracions”.

Així ho ha posat en relleu en declaracions a Andorra Televisió a Vitòria, on s’ha desplaçat per veure el partit de la Copa del Rei entre el MoraBanc i el Reial Madrid. Ha afegit que ell ha fet política amb Gil i Torrentallé i que li “sap greu” el que està passant i que de fet, a Gil la coneix des de fa anys i que no li desitja “cap mal”, tot i que la justícia ha de fer la seva feina. “Si les coses s’han fet malament, que no soc ningú per jutjar-lo, doncs tot el pes de la llei ha de caure”.