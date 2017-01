Martí i Lajus impulsen el projecte de millora i embelliment de l’RN-20

La reunió que va mantenir ahir el cap de Govern, Antoni Martí, acompanyat pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, amb una delegació francesa encapçalada per la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus, va servir per impulsar el projecte de millora de la part sud de l’RN-20 durant els pròxims quatre anys. Segons va informar el Govern, durant la trobada es va identificar les operacions prioritàries i es va acordar que el projecte sigui cofinançat, tot i que no ha transcendit quina quantitat hi destinarà el Principat. El projecte és un compromís que va adquirir el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, el desembre passat, i té un cost de 200 milions d’euros, el 50% dels quals seran assumits per l’Estat francès, mentre que la resta haurà d’anar a càrrec de la regió, el departament i d’Andorra.

Martí va rebre ahir la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus, en visita oficial a Andorra per impulsar el projecte de millora i embelliment de l’RN-20 en el trajecte que comunica Andorra i França. Es tracta, tal com va recordar el Govern, d’un compromís adquirit pel primer ministre francès en la trobada mantinguda amb Martí durant la inauguració de la desviació d’Acs el desembre passat. En aquest acte, el Govern francès va anunciar el seu compromís a dur a terme una acció global que inclou importants millores a la carretera nacional, en el tram entre Tarascó i el túnel de Pimorent. Tal com va informar Martí després de la trobada amb Cazeneuve, aquesta millora suposa una inversió de fins a 200 milions d’euros, que permetrien fer el desdoblament de Tarascó i estabilitzacions i eixamplaments en altres punts, habilitar zones per a la col·locació de cadenes i fer actuacions per reduir el risc de despreniments de rocs i d’allaus, que donarien continuïtat a les accions que es faran en el marc del programa Poctefa.

La trobada d’ahir va servir per començar a concretar el projecte, que suposarà una millora substancial de l’accés a Andorra des de França. En la reunió es va plantejar el calendari dels pròxims quatre anys i es va identificar les operacions prioritàries, així com el seu cofinançament. Tal com va informar el Govern, totes dues delegacions van valorar de manera molt positiva la reunió i les anteriors mantingudes en els darrers mesos, així com la perspectiva de treballar conjuntament en la creació de sinergies transfrontereres per aconseguir una gran millora en els accessos i la seguretat de la carretera que comunica els dos territoris.

Martí va manifestar la voluntat del Govern d’implicar empreses andorranes en les diferents actuacions, perquè puguin optar a la licitació de les obres. De la mateixa manera, el cap de Govern va demanar que les futures zones destinades a posar i treure cadenes estiguin degudament senyalitzades i delimitades perquè els conductors n’estiguin informats.

A la reunió hi va assistir també l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez. Per la part francesa, la prefecta Marie Lajus va estar acompanyada del conseller diplomàtic del prefecte d’Occitània, Frédéric Basaguren; del director de la Dirso (direcció interdepartamental de les Carreteres del Sud-oest), Hubert Ferry-Wilczek, i de l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero.