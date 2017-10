Martí insisteix en el diàleg per la preocupació amb què es veu l'aplicació de l'article 155 a Catalunya

El cap de Govern, Toni Martí, ha expressat aquest diumenge a Canillo la preocupació amb què es viu a Andorra el fet que el Govern espanyol hagi decidit aplicar l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia de Catalunya. Amb tot, Martí ha recordat que l'execució d'aquest article està subjecta a l'aprovació del Senat divendres vinent, per la qual cosa espera que encara hi hagi temps perquè “es pugui instal·lar el diàleg entre institucions”. En aquest sentit, el cap de Govern considera que aquest diàleg s'ha de fer sense intermediaris “perquè l'Estat espanyol és sobirà i qui ha de parlar és el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya per si es pot trobar encara un acord”. Toni Martí ha recordat que des d'Andorra la situació a Catalunya es viu “amb preocupació”, d'una part “perquè tenim unes molt bones relacions amb el Govern espanyol, però de l'altra també perquè tenim unes excel·lents relacions de veïnatge amb Catalunya”. “Encara queda una setmana i esperem que es pugui instal·lar el diàleg entre institucions”, ha desitjat.