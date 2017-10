Martí no s’ha ofert per mediar en el cas català i reitera la preocupació

El cap de Govern, Antoni Martí, va negar ahir que s’hagi ofert com a mediador entre Catalunya i Espanya per resoldre el conflicte perquè l’executiu espanyol “ha dit per activa i per passiva que no vol mediadors” i perquè “no li pertoca al cap de Govern fer de mediador”. Amb tot, el mandatari va remarcar que “les posicions estan molt enfrontades” i que l’executiu està preocupat per la situació. Per aquest motiu va declarar que “ha parlat” amb la Generalitat i el Govern central espanyol tenint en compte que “no parlar amb els interlocutors seria una falta de responsabilitat”.

“Tinc l’obligació d’estar en contacte en primer lloc amb el rei d’Espanya però també amb la Generalitat de Catalunya”, va exposar, i ho va argumentar recordant que Andorra és un país fronterer amb Espanya i Catalunya, concretament, així com les bones relacions amb les dues parts. Martí també estava ahir pendent de l’anunci que havia de fer el president català, Carles Puigdemont, després del referèndum d’autodeterminació. Per analitzar-ho, avui el consell de ministres s’ha avançat una hora de “forma extraordinària” i el posicionament oficial del Govern està previst que l’anunciï aquesta tarda el ministre portaveu, Jordi Cinca, o el mateix cap de Govern.

‘Cas BPA’

A banda, el cap de Govern va explicar que l’executiu va portar a la fiscalia les gravacions facilitades pels germans Cierco en què el Govern espanyol pressiona els antics propietaris de BPA perquè facilitin informació sobre l’expresident de la Generalitat catalana Jordi Pujol. Segons va indicar, els Cierco li van transmetre aquesta documentació i li van demanar l’empara. “Vaig contestar a aquesta empara i ho vaig portar a la fiscalia, perquè és una qüestió judicialitzada.” Martí es va mostrar a l’espera que el ministeri fiscal ho investigui i que “ho aclareixi tot, en un sentit o un altre, perquè la justícia andorrana ha de ser equitativa amb tothom”.

Martí va fer aquestes declaracions després que ahir es va donar a conèixer que els germans Cierco han lliurat a la justícia una gravació amb la proposta del ministeri de l’Interior espanyol abans de la intervenció de BPA. En l’enregistrament es pot sentir una reunió entre l’ex-conseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, i l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso, el 2 de juny del 2014.

Els Cierco ja havien anunciat que havien rebut pressions per lliurar a les autoritats espanyoles informació bancària de la família Pujol a canvi d’immunitat. Els expropietaris de BPA ho van considerar un delicte d’amenaces i coaccions i ho van denunciar l’octubre del 2016. En aquell moment es va iniciar un procediment, al qual ara han aportat aquesta prova.

Negociació amb la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es troba a Brussel·les, on participa en una nova ronda de contactes per les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). El cap de Govern va reiterar ahir el convenciment que les converses “estan ben encarades”. Amb tot va assenyalar que les reunions avancen “de forma pausada, contínua, però amb un calendari espaiat” i, per tant, amb aquesta trobada encara no es preveu cap conclusió definitiva. La voluntat amb què treballa l’executiu és que la lliure circulació de mercaderies es pugui tancar definitivament en la reunió prevista per al 13 i 14 de desembre d’aquest any, va declarar Martí.