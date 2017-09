Martí visitarà Portugal per enfortir els lligams econòmics i socials

El cap de Govern, Antoni Martí, farà una visita oficial a Lisboa els propers mesos, segons va acordar ahir amb el primer ministre portuguès, António Costa, durant la reunió mantinguda a la seu de les Nacions Unides.

La trobada servirà per reforçar els llaços econòmics i socials entre Andorra i Portugal, pocs mesos després de l’entrada en vigor del conveni de doble imposició entre els dos països. Precisament, la reunió de tots dos mandataris anirà precedida –poques setmanes abans– de la missió econòmica de l’empresariat andorrà a la capital portuguesa.

El cap de Govern i el primer ministre van valorar molt positivament la visita del president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, a Andorra coincidint amb el passat dia de Meritxell. En aquest sentit, Martí considera que cal seguir omplint de contingut la relació privilegiada que Andorra té amb Portugal. Una relació que també és important en el marc de les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea per assolir un acord d’associació.

Així mateix, la candidatura andorrana a acollir la Cimera iberoamericana el 2020, candidatura que compta amb el suport explícit de Portugal, també va centrar part de la reunió.

D’altra banda, Martí va mantenir també una trobada amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, en la qual el líder colombià va manifestar el seu suport a la candidatura andorrana per al 2020.

Durant la trobada, en què també van ser presents les ministres d’Afers Exteriors de tots dos països, Maria Ubach i Maria Ángeles Holguín, els mandataris van coincidir a constatar el bon clima de les relacions entre els dos països en l’organització, per part d’Andorra, de la sectorial d’Educació que es va fer al Principat durant el mandat de Colòmbia. En aquest sentit, el president colombià va rebre de manera positiva la possibilitat que ofereix Andorra de compartir amb altres països la celebració de determinades reunions sectorials.

Així mateix, Martí i Santos, a qui el cap de Govern va convidar a visitar el Principat abans que finalitzi el seu mandat, van acordar donar el tret de sortida a les converses per negociar un conveni de doble imposició entre Andorra i Colòmbia, que és un dels països econòmicament més dinàmics de la regió llatinoamericana i que manté estrets vincles comercials amb diversos països europeus. El CDI amb Colòmbia seria el primer conveni de doble imposició d’Andorra amb un país de l’Amèrica Llatina.

Lligams amb Dinamarca

D’altra banda, també en el marc de la 72a Assemblea General de l’ONU, la ministra Ubach es va trobar amb la ministra de Pesca, Igualtat d’Oportunitats i Cooperació Nòrdica de Dinamarca, Karen Elleman, amb qui va poder tractar de diversos temes d’interès comú en matèria de cooperació internacional.

Elleman va mostrar interès pel procés de negociació d’Andorra per l’acord d’associació amb la Unió Europea, així com per la transformació econòmica del país dels darrers anys i pels avenços fets en matèria de transparència i homologació fiscal.