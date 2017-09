Martí vol que a finals d’aquest any ja s’hagi escollit el seu successor

El cap de Govern, Antoni Martí, va destacar que el nou curs polític vindrà marcat pel debat d’orientació política de la setmana vinent i també pel fet que quedarà poc més d’un any per a les eleccions generals. En aquest sentit, el cap de Govern va avançar que té diverses preferències quant al candidat demòcrata que el substituirà i que aquesta qüestió s’ha de decidir a finals d’any o, com a molt tard, a principis de l’any vinent. Així es va manifestar en l’acte d’inauguració de la Universitat d’estiu, que entén com un dels actes que assenyalen la represa de l’activitat després de l’estiu. Lligat a la temàtica d’aquesta 34a edició –Tecnologia i humanitat–, Martí va comentar que en qüestions com la regulació de la reproducció assistida, en la qual el Govern està treballant, s’ha de trobar un equilibri “entre el que permet la tecnologia i el que estem disposats a permetre fer des d’un punt de vista ètic”. Així mateix, va comentar que, abans de presentar la legislació que s’està preparant, es debatrà amb tots els grups parlamentaris, perquè es tracta d’un tema sensible.

El cap de Govern, Toni Martí, considera, des del punt de vista personal, que Demòcrates per Andorra ha d’escollir el seu successor a finals d’aquest any o a principis de l’any vinent. Així ho va manifestar als mitjans de comunicació després de la inauguració de la 34a edició de la Universitat d’estiu d’Andorra. Martí, que no va voler parlar de noms, va dir que té preferències, “en plural”, ja que “hi ha diversos candidats que ho poden fer molt millor que jo mateix”. A més es va mostrar convençut que, a l’hora d’escollir-lo, “hi haurà unanimitat en el nom i es farà dins de la normalitat més absoluta”.

Tot i recordar que en aquest inici de curs polític quedarà poc més d’un any per a les eleccions, també va assegurar que queda coses per fer, i és per aquest motiu que té previst marcar les prioritats per a la recta final de legislatura durant el debat d’orientació política que se celebrarà la setmana vinent. Una de les qüestions cabdals és la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, de la qual Martí va avançar que està prevista una nova reunió per al 8 o 9 d’octubre per tractar de l’estatus del tabac, de manera que al setembre la ministra Maria Ubach mantindrà reunions amb els representants del sector.

Reproducció assistida

Pel que fa a la temàtica escollida per a aquesta 34a Universitat d’estiu, Martí va fer èmfasi, durant la inauguració, en el fet que la ciència i la tecnologia poden ser una arma de doble tall, i va posar d’exemple les tecnologies de la informació, que permeten unes comunicacions més ràpides però també comporten riscos quant a seguretat, intimitat i de dret a una informació veraç i contrastada.

Així mateix, també es va referir a la regulació que s’està fent en matèria de genètica i reproducció assistida, en què considera que s’ha de trobar un equilibri entre “el que la ciència permet fer i el que des d’un punt de vista ètic estem disposats a fer”. Així, Martí creu que a Andorra s’arribarà “fins allà on el legislador voti” i va manifestar la seva voluntat que, abans que el Govern presenti el projecte de llei, es faci “un petit debat amb tots els grups parlamentaris per saber la seva opinió”. De fet, considera que “no seria normal” presentar un text com aquest sense fer un debat previ, ja que és una qüestió sensible però necessària. També va reiterar que la regulació no es fa pensant en l’interès d’un únic centre com és l’Institut Marquès, sinó que seran els consellers generals els que decidiran “quin tipus d’empresa es podrà o no instal·lar al país”.

Després de Martí es van iniciar les ponències, ahir protagonitzades per José Manuel Sánchez, catedràtic d’història de la ciència, que va exposar els principals avenços tecnològics que han repercutit en la humanitat i accelerat la seva evolució; i Marcel Lebrun, professor de tecnologies de l’educació i conseller pedagògic, que va exposar la necessitat d’educar i donar les competències per fer un ús adequat de les noves tecnologies.