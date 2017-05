Martí vol que la Cimera iberoamericana d'Andorra tingui també seu en d'altres països membres

El cap de Govern, Antoni Martí, es va reunir ahir al vespre a Madrid amb la secretària general de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan, per tractar la candidatura d’Andorra a acollir la Cimera Iberoamericana el 2020. La candidatura andorrana, que es va oficialitzar el mes passat i que compta amb una bona acollida de la resta de membres de la comunitat iberoamericana, s’haurà d’acabar de materialitzar durant la Cimera que tindrà lloc a Guatemala el 2018.

Martí, acompanyat del coordinador nacional d’Andorra a la SEGIB, l’ambaixador d’Andorra a Madrid Jaume Gaytán, va expressar a Grynspan la voluntat del Principat d’organitzar una Cimera oberta a la resta de països membres de la comunitat iberoamericana. En aquest sentit, durant la reunió d’ahir es va abordar la possibilitat que algunes reunions sectorials de rang ministerial de la Cimera 2020 es puguin celebrar en d’altres països membres, de la mateixa manera que Andorra va acollir la reunió sectorial de ministres d’Educació de la Cimera de Cartagena d’Índies del 2016.

Martí va manifestar a Grynspan que la candidatura andorrana a acollir la Cimera del 2020 és una aposta d’Estat, que compta amb el suport de totes les forces polítiques presents al Consell General i que –per voluntat expressa de l’Executiu- es va voler situar en un moment temporal, el 2020, en què l’actual cap de Govern ja haurà finalitzar el seu segon i últim mandat. Martí va explicar que les institucions andorranes entenen que l’organització de la Cimera 2020 seria una oportunitat, no només per reafirmar el paper d’Andorra al si de la comunitat iberoamericana, sinó també per explicar la realitat econòmica, política i social del Principat.

Així mateix, durant la trobada d’ahir també es va acordar que els serveis del Govern que tenen encomanats els preparatius per a la candidatura andorrana intercanviaran informacions i experiències amb els serveis de la SEGIB i amb d’altres estats membres que han acollit cimeres iberoamericanes al llarg dels últims anys. D’aquesta manera es plasma la voluntat, compartida pel Govern i per la SEGIB, de treballar des d’ara per l’organització d’un esdeveniment que serà una fita històrica per a les relacions internacionals d’Andorra.