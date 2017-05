Mas manté que mai s’ha demanat el suport d’Andorra al procés català

Les autoritats catalanes no han demanat mai el suport d’Andorra al procés sobiranista català. Així ho va assegurar ahir l’expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, que va participar en un sopar organitzat per la Fundació Democràcia i Llibertat i el Partit Demòcrata Europeu Català en el marc del congrés de la Internacional Liberal (IL) que se celebra fins diumenge al Principat.

Mas va assegurar que “no hem demanat i no hem pressionat mai en aquest sentit ni Andorra ni ningú, perquè som conscients de les dificultats que tenen els països en relació amb l’Estat espanyol”. En aquest sentit, l’expresident català, que va remarcar que el congrés de la IL és una plataforma “per intentar contactar amb un munt de gent i explicar a aquestes persones, que venen de molts llocs del món, quina és la situació catalana actual i el repte del referèndum”, va afirmar que l’aspiració que tenen “és que els països siguin neutrals respecte al fet català”.

Així mateix, Mas, que no va voler parlar del cas Pujol però sí que va recordar que ell mateix havia estat “víctima de la guerra bruta de la policia espanyola”, va assegurar que si mai Catalunya esdevingués un Estat independent mantindria una relació de “bon veïnatge amb Andorra”, ja que “som un poble amb identitats compartides, una cultura compartida i un idioma comú”, tot i que va deixar clar que “cadascú des de casa seva”.

Mas, que va valorar positivament la resolució del Parlament català en el sentit de buscar un referèndum pactat, tot i que no es va mostrar gaire optimista davant la reacció de Madrid, va fer una defensa del liberalisme com a opció per aturar el populisme “tal com ha passat a França”.

D’altra banda, i en el marc de les primeres activitats i sessions internes del congrés de la Internacional Liberal, ahir la consellera general del grup liberal Carine Montaner va prendre part en l’acte de celebració del vintè aniversari de la Xarxa Internacional de Dones Liberals, mentre que una delegació d’LdA, encapçalada pel president, Jordi Gallardo, i el secretari general de la formació, Amadeu Rossell, va assistir a la sessió on es va presentar la nova pàgina web de la Internacional Liberal.