Medi Ambient copsa el parer de la població sobre edificació i capacitació per a la llei de transició energètica

La jornada sobre la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic que s'ha celebrat aquest dimarts en el marc de la Setmana europea de l'energia sostenible ha de servir perquè des de l’executiu es pugui copsar l’opinió de la societat civil i del sector sobre les exigències que cal demanar als professionals i també sobre l'edificació, amb la voluntat que aquestes opinions quedin recollides en el projecte de llei de transició energètica que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat està elaborant amb l'objectiu d’entrar-lo a tràmit parlamentari abans de finals d’any.

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha destacat que dos dels pilars sobre els quals treballa el Govern per al canvi de model energètic és el pla d’infraestructures energètiques i també el projecte de llei de transició energètica i que precisament l’edificació, que suposa el 40% de la despesa energètica, i la capacitació dels professionals, així com la informació que s’ha de donar a la població són els aspectes que es volen consultar amb la població, ja que d’altres que s’inclouran a la llei són “més tècnics”. Sobre l’edificació, la ministra ha destacat que fins ara s’ha optat per la millora del parc immobiliari a través del pla Renova i per una “reglamentació estricta” per a les noves edificacions, i que el que cal és “saber què s’ha de fer”; és a dir, si s’han de continuar per la via de les ajudes o si també cal anar “més enllà en les obligacions”. Pel que fa a la capacitació dels professionals, també es vol acordar quin “grau d’exigència” s’estableix, així com quina informació vol la ciutadania per prendre les decisions escaients.

Precisament a aquesta implicació de la població s’hi ha referit el president del pol de competitivitat Derbi, André Joffre, que ha destacat que “la tecnologia va més ràpid que la consciència de la gent” i ha afegit que es poden fer moltes coses que no es materialitzen pel desconeixement de la població. Joffre ha fet una ponència sobre la transició energètica a França i s’ha centrat molt en l’energia solar que ha permès, per exemple, que hi hagi vehicles que circulen amb aquesta energia, sobretot a Califòrnia. També ha remarcat la davallada en el preu que ha experimentat en els darrers deu anys i ha conclòs que Andorra “té possibilitats de fer coses” amb energia solar.