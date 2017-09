Medi Ambient engega una campanya per apagar els motors en les esperes

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat engega una campanya per sensibilitzar dels “beneficis” d’apagar el motor dels vehicles quan s’està aturat més d’un minut. Tal com va detallar el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, aquests beneficis són la millora de la qualitat de vida, una major eficiència energètica i estalvi econòmic, i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Tot i que la qualitat de l’aire, “la major part del temps, és excel·lent i bona”, això no impedeix que es pugui i vulgui millorar, va assenyalar Rossell per justificar la campanya, que s’emmarca en la Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura. També per “l’hàbit, perquè Andorra és segura”, de deixar el vehicle engegat mentre es fan encàrrecs. Per la campanya es distribuirà un miler de passamans –que incorporen un adhesiu per al cotxe–, que informaran dels beneficis d’apagar el motor durant les esperes: estalvi de combustible i diners –deixar el motor al ralentí consumeix més que tornar-lo a engegar–, reducció del soroll –el 80% del soroll a les ciutats es deu al trànsit–, menys contaminació i més protecció de la salut –el director general de Medi Ambient va manifestar que “és l’aire que respirem”– i mitigació de l’efecte hivernacle –per cada litre de carburant consumit s’emet entre 2,2 i 2,5 kg de CO2.

Serà amb l’ajuda dels agents de circulació dels set comuns que es repartiran els passamans. Es vol aprofitar el moment que els conductors estiguin aturats amb el motor engegat per fer arribar la informació i recordar el Codi de la circulació, que estableix que a partir dels dos minuts cal apagar-lo.

Encara que la campanya es dirigeixi a tothom, es vol sensibilitzar especialment els professionals del transport, tant de persones com de mercaderies.

92% d’Aire excel·lent i bo

En el marc d’aquesta Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura, el ministeri de Medi Ambient també ha publicat el document La qualitat de l’aire a Andorra, disponible al web www.mediambient.ad, en el qual es recullen dades des del 2006 –quan es van començar els registres– fins al 2016. El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat va resumir que la qualitat de l’aire ha anat millorant aquests anys. Són diversos els factors que hi influeixen: la tecnologia dels vehicles, cada vegada menys contaminants; els majors controls de les calderes i del seu manteniment; l’entrada en funcionament d’infraestructures que fan més fluid el trànsit, com són els túnels de la Tàpia i de les Dos Valires i el carril bus, que afavoreix l’ús del transport col·lectiu, i la disminució de l’activitat socioeconòmica.

Rossell també va comentar que l’anàlisi de les dades amb més perspectiva demostra que els pics de contaminació es donen a primera hora del matí i a la tarda, entre setmana més que no pas en festius, i a l’hivern.

Finalment, Rossell també va avançar que s’ha rebut dues ofertes per al projecte de bicicletes elèctriques i que a finals d’any presentaran una nova Estratègia del medi atmosfèric, a més llarg termini que les anteriors.