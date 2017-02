Més de 5.500 persones opinen sobre el vot dels residents a les comunals

“Som particularment sensibles a la iniciativa que heu tingut i esperem que tingui el ressò que ha de tenir.” Amb aquestes paraules el president del Partit Socialdemòcrata, Vicenç Alay, va lliurar ahir al secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, la seixantena d’enquestes sobre el vot dels residents a les eleccions comunals que la formació ha recollit els darrers mesos a la seu del partit.

D’aquesta manera, el PS mostrava el seu ple suport a la iniciativa conjunta de l’USdA, el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) i el Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) i refermava la seva posició “plenament favorable” que els residents puguin participar en les comunals.

En aquest sentit, Alay, que va estar acompanyat per la secretària d’organització, Susana Vela, i l’integrant del comitè executiu i conseller al Comú d’Encamp, Joan Sans, va explicar que en la totalitat de les enquestes recollides per la formació s’aposta per aquesta participació i que en la majoria de casos es considera suficient un termini d’entre quatre i cinc anys de residència.

Per la seva part, Ubach, que va agrair la col·laboració del PS desitjant que “sigui el principi” i que es pugui “col·laborar en moltes més coses”, va destacar que les enquestes recollides ahir s’afegiran a les que s’han obtingut des que es va iniciar la campanya ja fa més d’un any i mig, i es va mostrar convençut que es podrà superar i de llarg l’objectiu de les 5.500 que s’havien fixat.

En aquesta línia, el secretari general de l’USdA, que va avançar que s’estan acabant de recopilar totes les dades i que el dia 14 s’espera poder presentar els resultats, va recordar que es volia superar les 5.500 perquè “es tracta del mateix nombre de vots que han donat la majoria absoluta a l’actual Govern”.

Així mateix, Ubach, que es va mostrar molt satisfet i sorprès per la “gran resposta” obtinguda, ja que “pensàvem que hi hauria gent més reticent a col·laborar”, va explicar que un cop es tinguin els resultats es faran arribar a totes les forces polítiques representades a l’arc parlamentari perquè aquest debat i la demanda de la ciutadania al carrer arribin també al Consell General.