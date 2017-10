Mountain Peak Developments té interès pel concurs públic d’Arcalís

La reunió de poble sobre l’entrada de capital privat a l’estació d’Ordino-Arcalís celebrada dimecres va deixar un bon gust de boca a la corporació, tal com va indicar ahir el cònsol major, Josep Àngel Mortés. El mandatari ordinenc va celebrar que, en general, el retorn de tota la informació que van presentar hagi estat positiu. A més, la majoria també té el suport de l’oposició, que es va mostrar favorable a l’entrada d’inversors externs per impulsar l’estació tot recordant que “era la solució que nosaltres proposàvem”. Ara estan a l’espera que la majoria els faciliti el plec de bases del concurs, per poder-lo analitzar més detalladament. Qui també s’ha mostrat interessada a conèixer els detalls del plec de bases és la societat Mountain Peak Developments, amb qui Liberals d’Andorra havia negociat fa un any per tal de portar inversors externs a l’estació. Es tracta d’una empresa radicada a Andorra que s’havia ofert a captar privats per a Arcalís.

La consellera de l’oposició Sandra Tudó va reconèixer que Joan Viladomat, màxim accionista de Saetde, és qui més interès ha mostrat a entrar al camp de neu, però en funció del plec de bases “ja veurem si està dins els interessos” de Mountain Peak Developments. Si fos així, “suposo que ho aprofitaran”, va afegir. En aquest sentit, Mortés es va mostrar totalment favorable al fet que s’hi presenti més d’un candidat: “com més n’hi hagi, millor”.

El cònsol va assegurar que no s’ha reunit amb Viladomat els darrers dies (tampoc va assistir a la reunió) i va explicar que mai ha parlat amb ell sobre si es mantindrà la plantilla del camp de neu en cas que guanyi el concurs. Aquest va ser un dels principals neguits exposats durant la reunió de poble. “Crec que s’obre un ventall d’oportunitats per als treballadors molt més ampli que el que tenim fins ara”, va dir Mortés, motiu pel qual “crec que poden estar molt tranquils”.

Aquestes valoracions es van fer en el marc del consell de Comú celebrat ahir. Durant la sessió també es va aprovar la ratificació del conveni de cessió anticipada d’uns terrenys per tal que, a l’estiu del 2018, Ordino compti amb un nou tram de camí ral entre Ansalonga i la Cortinada. Aquest camí forma part d’un projecte del Govern per recuperar-los. La cònsol menor, Gemma Riba, ha informat que ja estan en negociacions per poder tenir camí ral també entre Sornàs i Ansalonga.